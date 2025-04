Dragoș Sprînceană, emisarul lui Ciolacu în SUA

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit, azi, numele unuia dintre cei doi emisari români însărcinați să discute cu administrația Trump despre ridicarea vizelor și despre cooperarea dintre România și Statele Unite.

Dragoș Sprânceană, un om de afaceri originar din Constanța, stabilit în Statele Unite și care în prezent este membru al Partidului Republican. Acesta s-a poziționat ca antieuropean și împotriva Ucrainei.

Premierul Marcel Ciolacu spune că a decis împreună cu președintele interimar lie Bolojan să apeleze la diaspora românească pentru a purta discuții cu administrația Trump, după ce ridicarea vizelor pentru români a fost suspendată.

„Diapsora românească întotdeauna a avut o înclinație cumva către Partidul Republican. Și mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican, de a spune despre România. Nu pe banii României. Și da, cu domnul Dragoș Sprânceană am avut această discuție telefonică și l-am rugat: «dom’le, înțeleg că veți participa în perioada următoare…». Știți politica americană, în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială. Și au participat, cred că românii patrioţi a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, şi am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară”, a mai declarat Marcel Ciolacu.