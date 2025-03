(VIDEO) Bolojan: Fără reforme, România nu va putea merge mai departe

Președintele interimar Ilie Bolojan, a participat, azi, la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

„Nu știu dacă, așa cum a spus domnul Președinte Simonis, au mai fost Președinții României la aceste întâlniri, dar eu cred că este o chestiune de respect, nu doar pentru dumneavoastră, ci, în primul rând, pentru comunitățile pe care le reprezentați, ca, în permanență, indiferent cine este Președintele României, să participe la întâlniri cu cei care reprezintă comunitățile, să fie prezenți în comunități, dacă sunt invitați, să fie prezenți la evenimente și, dacă pot face ceva ca lucrurile să meargă mai bine, s-o facă. Și cred că asta trebuie să facem, și am făcut, și faceți fiecare dintre dumneavoastră.

Eu, având și avantajul că am stat pe acele locuri timp de 16 ani și ne cunoaștem destul de bine, ne-am împăcat, ne-am mai certat pe la ședințele UNCJR, la Asociația Municipiilor, dar aceste dispute au fost exclusiv pentru a ne rezolva problemele și știți foarte bine că, indiferent de județ, de mărimea lui, de culoarea politică, problemele noastre au fost întotdeauna aceleași.

Nu putem să facem performanță în administrația locală dacă nu există politici publice care să ne creeze condiții pentru acest lucru

Cred că suntem conștienți cu toții de, să spunem, două perspective. Una care vine din partea administrației, din partea dumneavoastră, și una care vine, să spunem, din această zonă de central. Nu putem să facem performanță în administrația locală dacă nu există politici publice care să ne creeze condiții pentru acest lucru. Și știm asta de 20-30 de ani. Și ne-am bătut, și cred că trebuie să ne batem în continuare, dumneavoastră, pentru că, întotdeauna, politicile publice care sunt făcute de la nivel guvernamental, de la nivel parlamentar, legile, să ne creeze condiții pentru a putea să ne facem datoria față de cetățenii pe care îi reprezentăm la primăriile, unde sunt primari, și la consiliile județene, unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea.

Cred că suntem cu toții conștienți că, fără o descentralizare, fără un transfer de responsabilități cât mai mare posibil către administrația locală, către serviciile deconcentrate din teritoriu, nu vom putea să valorificăm apropierea pe care cei care au responsabilități în comunități o au față de cetățeni, în așa fel încât să dăm maxim posibil în condițiile date. Și, sigur, soluții care poate nu sunt valabile la Botoșani sunt valabile la Hunedoara, dar să ai această flexibilitate și să ai posibilitatea să iei decizii funcție de contextul local, asta e o chestiune importantă.

Fără o colaborare între administrația locală și cea centrală, nu poți să performezi

Și cred că suntem cu toții conștienți că, fără o colaborare între administrația locală și cea centrală, nu poți să performezi. Dacă în anii în care am fost în administrație, am reușit să fac câte ceva, a fost pentru că întotdeauna am căutat să colaborez atât pe orizontală, dar și pe verticală, cu toți cei cu care trebuia să colaborăm. Și cred că astăzi și mâine este o conjunctură bună să existe într-adevăr o colaborare între administrația locală și partea de Guvern, și majoritatea parlamentară, în așa fel încât să putem performa în fiecare comunitate, pentru că țara noastră nu se schimbă din București, ci se schimbă din fiecare comunitate și din fiecare județ.

Și asta faceți dumneavoastră, și eu vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru! Asta e o perspectivă pe care am învățat-o în anii pe care i-am avut în administrație.

Suntem însă, sigur, într-o situație complicată, în țara noastră. Venim după alegerile care nu s-au finalizat anul trecut. Avem o neîncredere puternică atât în instituții, cât și în lumea politică. Nu trebuie să fugim de aceste lucruri. Și este clar un clivaj important în societate. Asta e o realitate pe care nu o putem ocoli.

Stabilitate politică

Avem o situație complicată și în plan internațional, în care războiul, care este totuși aproape de granițele noastre, nu e foarte clar cum se va finaliza. Vedem că și în plan comercial sunt conjuncturi care nu arată foarte bine și care ne pot influența economia. Și, în această situație, cred că, din punct de vedere central, din nou suntem conștienți de câteva lucruri.

Pentru a putea schimba lucrurile, pentru a putea face față situațiilor care vor apărea și care sunt provocatoare și problematice pentru noi, cred că suntem cu toții conștienți că avem nevoie de o stabilitate politică. Asta este o condiție obligatorie. Nu este suficientă, dar este absolut necesară.

Dacă nu vom avea această stabilitate în perioada următoare, lucrurile nu vor arăta bine, pentru că nu ai cum să poți să ții lucrurile într-o direcție bună, să reacționezi, să faci reforme, dacă nu ai o stabilitate. Și în această lună și jumătate de zile, în care am avut onoarea să exercit această funcție de Președinte, am văzut că, dacă vrei într-adevăr să contribui la stabilitate,

Colaborare între toate instituțiile

Președintele României trebuie să colaboreze cu Guvernul, trebuie să colaboreze cu toți cei care sunt factori decidenți, pentru că, gândiți-vă, te duci la un Consiliu European, se discută de competitivitate, de energie, și, când vii acasă, dacă nu există o colaborare cu Guvernul, dacă nu există o consultare, ca să te aliniezi și să pui în practică ceea ce se convine acolo, nu faci decât nu doar să nu mai fii serios în raport cu cei cu care te întâlnești, dar să pui țara noastră într-o situație complicată. Și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem conștienți că, fără o stabilitate, fără o colaborare între Președintele României și o majoritate parlamentară, în spirit de fair play și de corectitudine, nu poți să ai stabilitate, și asta e o condiție necesară.

Nu putem redistribui ceea ce nu avem

O chestiune de care cred că trebuie să fim conștienți este că nu putem redistribui ceea ce nu avem. Și pentru asta, cred că trebuie să fim pragmatici, să fim conștienți, așa cum a spus și domnul Prim-ministru, că este nevoie de o gestionare cât mai bună a bugetului. Asta înseamnă reforme, înseamnă o reducere a cheltuielilor statului, pentru că, fără o astfel de chestiune, care nu se face foarte ușor, nu vom putea să mergem mai departe, și asta este o condiție necesară pentru ca banii economisiți să fie duși într-adevăr în dezvoltare, în cofinanțarea fondurilor europene și în proiecte de investiții în sănătate sau în educație.

Și cred că suntem cu toții conștienți că cea mai bună formulă pentru locuri de muncă bine plătite, pentru prosperitate, pentru condiții mai bune pentru familiile cetățenilor români este o economie puternică și o economie competitivă.

E nevoie de politici corecte

Aceasta este o direcție prioritară și cred că, și pentru această chestiune, e nevoie de politici corecte, care să ducă economia românească într-o zonă cât mai competitivă și să facă față provocărilor importante care vin. Dar pentru asta, cum să vă spun, ca să fim respectați în afară, cred că suntem cu toții de aici conștienți că trebuie să fim totuși stabili înăuntru și să nu fim slabi acasă, pentru că, dacă suntem în această situație, e greu de presupus că vom putea fi puternici în reprezentarea țării noastre.

Cred că suntem cu toții conștienți că, pentru a ne proiecta un viitor pe care ne-l dorim, prosper, pentru țara noastră, trebuie să gestionăm prezentul. Și acest prezent înseamnă inclusiv alegerile prezidențiale din luna mai. Și fiecare dintre noi, atât în acest context, cât și în ceea ce facem acolo unde suntem, ni se cere să ne facem datoria în așa fel încât să creăm condiții pentru ca țara noastră să rămână o țară stabilă, să rămână o țară care poate să fie reprezentată puternic în exterior, să rămână o țară în care, într-adevăr, sunt create condiții pentru dezvoltare în care suntem pragmatici și schimbăm lucrurile care nu sunt în regulă, potrivit Administrației Prezidențiale.

