(VIDEO) Ciolacu: Adaosurile pentru unele alimente de bază vor fi plafonate până la sfârşitul anului

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sâmbătă că adaosurile pentru unele alimente de bază vor fi plafonate până la sfârşitul anului. Nivelul TVA pentru alimente şi medicamente nu va creşte peste valoarea de 9%.

„La produsele alimentare şi medicamente nu va creşte TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru şi o scumpire în zona de alimente şi medicamente ar duce la o scădere a nivelului de trai al românilor, cât şi la o creştere a inflaţiei.

Am vorbit şi de prelungirea Ordonanţei cu plafonarea preţurilor la produsele agricole şi alimentare. Am văzut cu ce propunere a venit statul francez, cu un acord pe 5000 de produse. Noi am avut o Ordonanţă care a vizat doar 14 produse, o vom prelungi această ordonanţă până la sfârşitul anului. Pe urmă cred că trebuie să intrăm într-o practică europeană, să avem un acord cu producătorii şi cu retailerii”, a declarat, sâmbătă, Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că, în paralel cu această măsură, trebuie continuat programul prin care se urmăreşte creşterea capacităţii de procesare a produselor alimentare în România. Aceste măsuri ar urma să ducă la reducerea deficitului comercial, în special în zona produselor alimentare.

Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare au fost limitate, de la 1 august, pentru o perioadă de 3 luni.

Marcel Ciolacu vrea o nouă lege a pensiilor:

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, că este nevoie de o nouă a lege a pensiilor.

„Mi-aş dori o nouă lege a pensiilor care să intre în vigoare cu data de 1 ianuarie. Şi cei de la Comisie (Comisia Europeană – n.r.) şi noi ştim că sunt foarte multe inechităţi în noua lege a pensiilor. În continuare avem pensii de 1.500 de lei, dar şi pensii de 30-40.000 de lei. Trebuie să intervenim, avem această obligaţie ca şi stat, ca să închidem cât mai mult din acest decalaj major.

Niciun stat european nu are prevăzut un procent în ceea ce privește pensiile. Vrem să ne încadrăm în tendința europeană din punct de vedere al creșterii pensiilor. Trebuie să fim responsabili și după ce noi nu o să mai fim în politică. Este incorect ca România să aibă acel procent de 9.4%.Anul acesta se va încheia procedura de digitalizare a pensiilor”, a spus premierul .

Citește și: (VIDEO) Cea mai mare captură de droguri de mare risc din România