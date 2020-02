Orban după căderea Guvernului: „Suntem mândri de ce am făcut”

Premierul Ludovic Orban a declarat după ce Cabinetul său a fost demis ca urmare a adoptării moţiunii de cenzură, că Guvernul cade în picioare.

„Un parlament dominat din forţe retrograde, parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democraţia, a decis căderea Guvernului pe care îl conduc. Guvernul cade în picioare, suntem mândri de ce am făcut în 3 luni. Am reuşit într un timp extrem de scurt să luăm o serie de decizii de impact şi să eliminăm grave erori”, a declarat Ludovic Orban.

„În ciuda minciunilor gogonate ale PSD-ului am aplicat legi importante, am aplicat majorarea salariilor, am crescut salariul minim pe baza unor indicatori economici. Aproape în toate domeniile de activitate am adoptat măsuri cu efecte favorabile. Numai ieri am adoptat 25 de ordonanțe de urgență, fiecare generează efecte benefice pentru România, pentru societate, pentru companii, pentru diferite categorii socio-profesionale”, a adăugat el.

Orban a enumerat deciziile „cu impact benefic asupra românilor” ce au fost adoptate de guvernul său precum: eliminarea supra-accizei, abrogarea recursului compensatoriu, plătirea tuturor datoriilor provocate de guvernările PSD, adoptarea bugetului până în 31 decembrie.

Orban se declară convins că preşedintele Iohannis va dizolva Parlamentul când vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru a face acest lucru.

„Procedura de organizare a alegerilor anticipate depinde de dizolvarea Parlamentului. Când se vor îndeplini condiţiile constituţionale pentru dizolvarea Parlamentului şi când preşedintele va dizolva Parlamentul – sunt convins că o va fac