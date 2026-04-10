Escaladare în Orientul Mijlociu: Israel atacă Hezbollah în Liban, iar tensiunile cresc înaintea negocierilor de pace

Conflictul dintre Israel și Hezbollah continuă să escaladeze, după ce armata israeliană a atacat lansatoare de rachete din Liban.

Gruparea susținută de Iran a ripostat, anunțând că a lansat un „baraj de rachete” asupra unor poziții israeliene din sudul Libanului, în apropiere de Al-Khiyam.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunile militare continuă fără întrerupere, potrivit BBC.

„Israelul lovește Hezbollah cu forță” și „nu există armistițiu în Liban”, a transmis liderul israelian.

Presiuni înaintea negocierilor de pace

Escaladarea are loc cu puțin timp înaintea unor discuții de pace programate în Pakistan.

Situația este complicată de statutul incert al Libanului în acordul fragil de armistițiu dintre SUA și Iran.

Trump critică Iranul pentru Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a criticat dur Iran pentru modul în care gestionează Strâmtoarea Ormuz.

Acesta a avertizat că:

Iranul ar putea taxa petrolierele

situația „nu respectă acordul existent”

Strâmtoarea este crucială, prin ea trecând aproximativ 20% din petrolul mondial.

Reacții internaționale

Premierul britanic Keir Starmer a discutat cu Donald Trump despre necesitatea unui plan pentru securizarea transportului maritim.

În același timp, au apărut informații despre atacuri cu drone în Kuweit.

Bilanț și tensiuni în creștere

În sudul Libanului, confruntările recente ar fi provocat:

peste 300 de morți,

peste 1.000 de răniți.

Regiunea rămâne extrem de volatilă, iar riscul extinderii conflictului este tot mai mare.

