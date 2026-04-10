Dolj: Primarul din Poiana Mare și mai mulți funcționari, trimiși în judecată pentru fraude cu fonduri publice

Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați, în frunte cu:

Vintilă Marin – primar la data faptelor,

Ologu Cristian Nicolae – viceprimar.

Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, tentativă de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri oficiale.

Contracte pentru modernizarea drumurilor

Ancheta vizează două proiecte de infrastructură din Poiana Mare:

modernizarea drumurilor de interes local

asfaltarea mai multor străzi din comună

Contractele au fost finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții și derulate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Lucrări fictive și documente false

Potrivit procurorilor, pe parcursul execuției ar fi fost întocmite documente false care atestau lucrări ce nu ar fi fost realizate în teren.

Printre documentele incriminate:

devize de lucrări,

procese-verbale de recepție,

situații de plată.

Acestea ar fi fost folosite pentru a justifica plăți către firmele implicate.

Prejudicii de peste 1,6 milioane lei

Sumele vizate în dosar sunt semnificative:

peste 611.000 lei pentru un proiect

pentru un proiect peste 572.000 lei pentru al doilea

În total, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-a constituit parte civilă cu 1,66 milioane lei.

De asemenea, Comuna Poiana Mare solicită despăgubiri de peste 1,18 milioane lei.

Firme implicate și complicități

În dosar sunt implicate și firmele:

CONDOR PĂDURARU SRL,

TOTAL PUR DESIGN SRL.

Reprezentanții acestora sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri.

Sechestru și trimitere în instanță

Procurorii au dispus:

sechestru pe bunuri imobile ale inculpaților

blocarea sumei de 2 milioane lei aparținând unei firme

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj, potrivit DNA.

Citește și: Măsuri speciale de ordine în Mehedinți de Paște: jandarmii vor fi în teren la slujbele de Înviere