SUA anunță „cea mai intensă zi” de atacuri asupra Iranului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că ziua de astăzi va fi cea mai intensă în ceea ce privește loviturile americane asupra Iranului de la începutul războiului.

În cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, oficialul a afirmat că operațiunea va implica cel mai mare număr de avioane de luptă, bombardiere și atacuri aeriene desfășurate până acum în conflict.

Totodată, el a spus că Iranul a lansat cel mai mic număr de rachete într-un interval de 24 de ore de la începutul războiului.

Locuitorii din Teheran descriu efectele bombardamentelor

Oamenii din Teheran au povestit pentru BBC despre impactul atacurilor americano-israeliene din ultimele zile.

Un locuitor a declarat:

„Au lovit puternic aseară. Tot ce vedem în casa noastră sunt crăpături în pereți. Dormitul a devenit cel mai greu lucru.”

Prețul petrolului scade după declarațiile lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că războiul este „foarte înainte de termen” și „practic complet”.

După aceste declarații, prețul petrolului a scăzut, coborând de la peste 100 de dolari pe baril la aproximativ 90 de dolari.

Cu toate acestea, analiștii spun că mesajul liderului american a fost lipsit de claritate, chiar și atunci când a fost întrebat despre detaliile conflictului.

Marea Britanie pregătește o navă militară

Între timp, Regatul Unit a anunțat că pregătește o navă militară, RFA Lyme Bay, care ar putea fi trimisă în estul Mării Mediterane, dacă situația de securitate o va impune.

Qatar avertizează asupra unei posibile catastrofe umanitare

La o conferință de presă susținută la Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului, purtătorul de cuvânt Majed al-Ansari a avertizat că atacurile asupra infrastructurii civile vitale ar putea avea consecințe dramatice.

Potrivit oficialului, loviturile asupra unor instalații precum unitățile de desalinizare a apei ar putea provoca o „catastrofă umanitară”.

„Civilii din orașe nu ar trebui atacați în niciun fel”, a subliniat acesta, potrivit BBC.

Citește și: Jandarm aflat în timpul liber a salvat un bărbat inconștient în Mehedinți