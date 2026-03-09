Iranul îl numește pe Mojtaba Khamenei lider suprem, în timp ce petrolul depășește 100 de dolari pe baril

Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică după ce Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iran, potrivit CNN.

Numirea sa vine într-un moment de conflict deschis în regiune și de turbulențe pe piețele globale. Președintele Donald Trump a declarat anterior că alegerea lui Mojtaba Khamenei ar fi „inacceptabilă”, iar Israel a avertizat că ar putea viza orice succesor al actualei conduceri iraniene.

Piețele globale reacționează: petrolul depășește 100 de dolari

Escaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra economiei mondiale.

Cotațiile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

În același timp, piețele bursiere din Asia au înregistrat scăderi abrupte, investitorii fiind îngrijorați de riscurile unui conflict regional extins.

Directorul general al International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, a avertizat că situația ar putea alimenta inflația globală și a îndemnat factorii de decizie să se pregătească pentru „scenarii de neconceput”.

Explozii auzite la Teheran

Pe teren, confruntările continuă. O echipă a CNN a relatat că a auzit explozii în Teheran, care ar fi fost provocate de atacuri aeriene.

Israelul a anunțat că a lansat noi lovituri asupra unor obiective din Iran, în timp ce mai multe state din Golf au raportat, de asemenea, atacuri în cursul nopții.

Controverse după un posibil atac lângă o școală

Un videoclip apărut online pare să confirme că un atac aerian american ar fi vizat o bază navală situată în apropierea unei școli iraniene.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că autoritățile de la Washington investighează incidentul.

La rândul său, Donald Trump a acuzat Iranul pentru escaladarea conflictului și pentru situația creată în regiune.

