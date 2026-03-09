Controale ample pe șoselele din Vâlcea: peste 780 de amenzi și 54 de permise reținute în trei zile

Polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea au desfășurat, în perioada 6–8 martie 2026, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere pe principalele artere din județ.

În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat peste 1.500 de autovehicule și au legitimat aproximativ 2.000 de persoane.

Sute de testări pentru alcool și droguri

Polițiștii au efectuat 788 de testări cu aparatul etilotest și 25 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 781 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 210.000 de lei.

Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat:

93 de sancțiuni pentru depășirea limitei legale de viteză

18 pentru depășiri neregulamentare

11 aplicate bicicliștilor

10 aplicate pietonilor

Restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul rutier.

Zeci de permise reținute

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 54 de permise de conducere, dintre care:

18 pentru depășirea limitei legale de viteză,

18 pentru depășiri neregulamentare,

10 pentru conducerea sub influența alcoolului.

De asemenea, au fost retrase 23 de certificate de înmatriculare.

Șase infracțiuni depistate

În timpul acțiunilor, polițiștii au constatat șase infracțiuni la regimul rutier, dintre care:

patru pentru conducerea sub influența alcoolului,

una pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive,

una pentru conducerea fără permis.

Șofer depistat băut la volan

Un exemplu este cazul unui bărbat de 39 de ani din București, depistat de polițiștii Serviciului Rutier în timp ce conducea un autoturism pe DN7CC, în zona orașului Călimănești.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Reprezentanții poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului producerii accidentelor.

