Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Israelul intensifică atacurile, Iranul ripostează

Conflictul dintre Israel și Iran escaladează rapid, după ce oficiali israelieni au declarat că vor continua ofensiva și au transmis amenințări directe la adresa viitorului lider suprem iranian.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Israelul a lansat un al zecelea val de atacuri asupra Iranului, bombardând simultan și poziții din Liban.

O ceremonie de doliu pentru liderul suprem ucis al Iranului a fost amânată, conform unei agenții de presă afiliate statului iranian.

Între timp, organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, susține că peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul confruntărilor.

SUA accelerează evacuările

Statele Unite ale Americii a închis ambasadele în trei țări din regiune, și-a redus personalul diplomatic și i-a avertizat pe cetățenii americani să părăsească zona cât mai rapid posibil.

Emiratele Arabe Unite au anunțat deschiderea unor coridoare aeriene sigure pentru evacuarea persoanelor blocate, în contextul în care mai multe state încearcă să își repatrieze cetățenii.

Reacții pe piețele globale

Escaladarea conflictului a avut efecte imediate asupra economiei mondiale:

Piețele asiatice au scăzut puternic, inclusiv bursa din Seul, pe fondul temerilor privind creșterea prețurilor la petrol.

Piețele europene au înregistrat creșteri moderate.

Bursele americane urmau să deschidă ușor pe plus.

Prețurile petrolului au crescut semnificativ.

Investitorii sunt îngrijorați de impactul asupra aprovizionării energetice globale, într-o regiune esențială pentru exporturile de petrol, potrivit CNN.

