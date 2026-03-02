Trump transformă Mar-a-Lago într-o „Cameră de Situație” improvizată pentru atacurile asupra Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a coordonat începutul operațiunilor militare împotriva Iranului din celebrul său complex privat Mar-a-Lago, transformat temporar într-un centru strategic de comandă.

În timp ce invitații participau la o gală elegantă în sala de bal a clubului din Palm Beach, oficialii americani din domeniul securității naționale se aflau, dincolo de uși securizate, analizând hărți militare și pregătind atacurile aeriene.

Directorul CIA, secretarul de stat, secretarul apărării și conducerea militară americană au ajuns discret la proprietate înainte de sosirea președintelui, potrivit CNN.

De la gală caritabilă la comandament militar

Potrivit imaginilor publicate de Casa Albă, Trump a părăsit pentru scurt timp evenimentul caritabil, spunând participanților:

„Distracție plăcută tuturor. Trebuie să mă duc la muncă.”

În spatele cortinelor negre, spațiul fusese transformat într-o veritabilă „Situation Room” improvizată, de unde liderul american a urmărit desfășurarea atacurilor ce au vizat inclusiv conducerea iraniană, printre victime fiind liderul suprem Ali Khamenei.

Îngrijorări de securitate: un club privat și secrete de stat

Utilizarea frecventă a complexului Mar-a-Lago pentru operațiuni sensibile a generat de-a lungul timpului îngrijorări în rândul specialiștilor în securitate națională.

Clubul funcționează și ca spațiu social pentru membri plătitori, ceea ce ridică semne de întrebare privind accesul civililor în apropierea unor discuții clasificate.

Un episod celebru a avut loc în primul mandat al lui Trump, când acesta a discutat reacția SUA la o lansare de rachetă nord-coreeană alături de fostul premier japonez Shinzo Abe, chiar pe terasa clubului, în prezența invitaților.

Ulterior, regulile de securitate au fost înăsprite, fiind introduse:

sisteme extinse de comunicații clasificate,

lunetiști și câini specializați,

patrule navale pe calea navigabilă Intracoastal,

controale suplimentare ale Serviciului Secret.

Un centru de comandă folosit repetat pentru operațiuni militare

Mar-a-Lago nu este la prima utilizare strategică. Din incinta clubului au fost aprobate, în trecut:

eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani,

atacuri americane asupra Siriei în 2017,

operațiuni împotriva rebelilor Houthi din Yemen,

lovituri cu rachete asupra unor ținte ISIS din Africa.

Complexul, construit în anii 1920 de moștenitoarea americană Marjorie Merriweather Post, beneficiază de structuri rezistente la uragane și fortificații moderne, însă oficialii recunosc că nu poate fi considerat complet impenetrabil.

Securitate sporită după lansarea operațiunilor

După declanșarea atacurilor asupra Iranului, Serviciul Secret american a anunțat creșterea nivelului de securitate atât în jurul proprietății Mar-a-Lago, cât și la Casa Albă.

Președintele american a rămas în complex pe parcursul weekendului, evitând chiar tradiționalele partide de golf, însă a participat totuși la o strângere de fonduri politică organizată pe proprietate.

