Agenții federali din Minneapolis primesc camere video purtate pe corp după moartea lui Alex Pretti

Agenții federali de imigrare trimiși în Minneapolis, Minnesota, vor începe să folosească camere video purtate pe corp „începând de acum”, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Măsura vine după moartea a doi cetățeni americani, Alex Pretti și Renee Good, în urma unei operațiuni federale în oraș, potrivit BBC.

Camerele video – un pas spre transparență și responsabilitate

Secretarul DHS, Kristi Noem, a anunțat pe X că fiecare ofițer de pe teren va purta cameră video. Aceasta măsură are scopul de a documenta acțiunile agenților și de a reduce tensiunile dintre autorități și comunitate.

Potrivit raportului medicului legist al comitatului Hennepin, Pretti a murit în urma mai multor răni prin împușcare, suferite de ofițeri federali. Cei doi agenți implicați purtau deja camere video purtate pe corp, dar au fost trimiși în concediu. Departamentul de Justiție investighează cazul din perspectiva drepturilor civile.

Extinderea programului la nivel național

Noem a precizat că, odată ce fondurile vor fi disponibile, programul va fi extins la toate agențiile federale implicate în imigrație. Președintele Donald Trump a susținut că aceste camere „tind să fie bune pentru aplicarea legii, pentru că oamenii nu pot minți despre ce s-a întâmplat”.

Administrația federală a criticat politica „orașelor sanctuar” a Minneapolis, în timp ce liderii locali, inclusiv guvernatorul Tim Walz și primarul Michael Frey, cer retragerea agenților federali, dar și cooperare în anumite cazuri pentru siguranța cetățenilor.

