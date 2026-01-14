Donald Trump amenință Iranul cu „măsuri foarte ferme” în cazul execuțiilor protestatarilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că SUA vor lua „măsuri foarte ferme” împotriva Iranului dacă autoritățile de la Teheran vor executa protestatari reținuți în contextul manifestațiilor antiguvernamentale care zguduie țara. Declarația vine în condițiile în care organizațiile pentru drepturile omului susțin că peste 2.400 de demonstranți au fost uciși în urma represiunii forțelor de securitate iraniene.

Cazul Erfan Soltani și procesele accelerate

Rudele lui Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani arestat săptămâna trecută, au declarat pentru BBC Persian că acesta urmează să fie executat miercuri. Potrivit familiei, condamnarea la moarte a fost pronunțată „într-un proces extrem de rapid”, care ar fi durat doar două zile.

Un reprezentant al Organizației Hengaw pentru Drepturile Omului a afirmat că nu a mai întâlnit „un caz care să se desfășoare atât de repede”, ceea ce ridică semne serioase de întrebare cu privire la respectarea dreptului la un proces echitabil.

Reacția Washingtonului și amenințările cu sancțiuni

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a avertizat că eventualele execuții vor avea consecințe grave. „Dacă îi spânzură, veți vedea niște lucruri. Vom lua măsuri foarte ferme dacă fac așa ceva”, a declarat liderul american.

Trump a anunțat că a discutat situația din Iran în cadrul unei reuniuni la Casa Albă și a promis obținerea unor „cifre exacte” privind numărul victimelor. De asemenea, SUA au impus tarife de 25% pentru orice țară care continuă relații comerciale cu Iranul.

Bilanțul victimelor și rolul organizațiilor pentru drepturile omului

Agenția HRANA, cu sediul în Statele Unite, a confirmat până în prezent moartea a 2.403 protestatari, inclusiv 12 copii, în ciuda întreruperii aproape totale a internetului. Aproape 150 de persoane afiliate guvernului iranian ar fi fost, de asemenea, ucise.

Autoritățile iraniene contestă aceste cifre. Un oficial a declarat pentru Reuters că aproximativ 2.000 de persoane au murit, susținând însă că „teroriștii” sunt responsabili pentru violențe.

Proteste naționale și represiune severă

Protestele s-au extins în aproximativ 180 de orașe din toate cele 31 de provincii ale Iranului, fiind declanșate inițial de prăbușirea monedei naționale și de creșterea accentuată a costului vieții. Rapid, manifestațiile s-au transformat în cereri deschise de schimbare politică, reprezentând una dintre cele mai mari provocări la adresa regimului clerical de la revoluția islamică din 1979.

Forțele de securitate au răspuns cu muniție reală, arestări în masă și o închidere aproape totală a internetului. Potrivit HRANA, peste 18.000 de persoane au fost arestate.

Apelurile comunității internaționale

Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a cerut Iranului să oprească imediat violențele împotriva protestatarilor pașnici și a avertizat că etichetarea acestora drept „teroriști” este inacceptabilă. El și-a exprimat îngrijorarea față de posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea în urma unor procese accelerate.

Totodată, oficialul ONU a solicitat restabilirea accesului deplin la internet și la serviciile de comunicații.

