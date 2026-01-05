Schimbare de perspectivă în Ungaria: Victor Orban îl critică pe Trump după capturarea lui Nicolas Maduro

Viktor Orban, un aliat tradițional al liderului de la Casa Albă, a criticat în termeni duri operațiunea din Venezuela. Premierul maghiar a venit cu o primă reacție după ce Donald Trump a ordonat capturarea lui Nicolas Maduro.

„În primele zile ale acestui an, am primit un memento important că ordinea mondială liberală se află în stare de dezintegrare”, a declarat Orban, referindu-se la operațiunea militară a SUA, autorizată de președintele Donald Trump, de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Șeful guvernului a remarcat că revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, a reprezentat „o lovitură fatală” pentru ordinea mondială, conform digi24.ro.

„Noua lume este încă în formare“

„Cu toate acestea, noua lume este încă în formare. Ne așteaptă ani și mai instabili, imprevizibili și periculoși”, a scris Orban pe Facebook. El a menționat că, în cazul victoriei partidului pe care îl conduce, „FIDESZ – Uniunea Civilă Maghiară”, la alegerile parlamentare din aprilie, Ungaria va „merge pe calea păcii și securității”. „Nu vrem să trimitem tinerii maghiari pe front și nu vrem să distrugem țara și economia maghiară”, a declarat premierul, indicând că Ungaria „se va ține departe de războiul” din Ucraina.

Citește şi: Ministerul Mediului caută director pentru Apele Române. Procedura de selecție va fi publică