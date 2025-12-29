Netanyahu se întâlnește cu Trump în Florida: Gaza și Iranul, în centrul unor discuții decisive

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, urmează să se întâlnească luni, în Florida, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru discuții considerate cruciale privind viitorul armistițiului fragil din Gaza. Întâlnirea are loc la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Palm Beach, și vine într-un moment de tensiune diplomatică, pe fondul progreselor lente înregistrate în negocierile pentru a doua fază a acordului.

Casa Albă a anunțat că întrevederea este programată la ora 13:00 (18:00 GMT), la solicitarea premierului israelian.

Presiuni americane pentru a doua fază a armistițiului

Administrația Trump insistă asupra accelerării celei de-a doua etape a armistițiului, care presupune dezarmarea Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza și retragerea treptată a trupelor israeliene. Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, Netanyahu va discuta în detaliu aceste obiective în cadrul întâlnirii cu liderul de la Casa Albă.

Surse apropiate administrației americane indică faptul că Trump dorește să anunțe încă din luna ianuarie formarea unui guvern tehnocrat palestinian pentru Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare.

Iranul, subiect major pe agenda lui Netanyahu

Pe lângă situația din Gaza, Netanyahu intenționează să mute accentul discuțiilor asupra Iranului. Premierul israelian ar urma să insiste pentru intensificarea presiunii americane asupra Teheranului și pentru posibile noi acțiuni militare împotriva programului nuclear iranian.

„Pericolul pe care Iranul îl reprezintă nu vizează doar Orientul Mijlociu, ci și Statele Unite”, a declarat Shosh Bedrosian înaintea plecării delegației israeliene.

Frustrări la Washington și blocaj în negocieri

Întâlnirea are loc pe fondul unor nemulțumiri tot mai evidente în rândul oficialilor americani, care acuză lipsa de progrese reale în implementarea fazei a doua a armistițiului. Potrivit publicației Axios, Casa Albă este din ce în ce mai frustrată de ceea ce percepe drept tentative ale lui Netanyahu de a tergiversa procesul de pace.

Expertul în Orientul Mijlociu Yossi Mekelberg consideră că negocierile sunt într-un punct mort: „Faza a doua nu duce nicăieri în acest moment”, potrivit France 24.

Gaza, Iran și calcule politice interne

Analiștii susțin că Netanyahu ar putea folosi dosarul iranian pentru a devia atenția de la dificultățile din Gaza, mai ales în contextul apropierii unui nou an electoral în Israel. Între timp, Israelul continuă loviturile asupra țintelor Hamas din Gaza și Hezbollah din Liban, în pofida armistițiilor în vigoare.

Vizita lui Netanyahu în Florida vine după o perioadă intensă de diplomație la Palm Beach, unde Trump l-a primit recent și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru discuții privind războiul din Ucraina.

