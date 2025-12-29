(VIDEO) Trump și Zelenski, față în față la Mar-a-Lago: negocierile de pace rămân blocate în „ultimii 10%”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit duminică pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, într-o încercare de a debloca negocierile privind un acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în 2022. Discuțiile, care au durat mai bine de trei ore, nu s-au concretizat într-un anunț major, însă ambii lideri au transmis că procesul este în desfășurare și extrem de complex.

Trump a declarat că „ne apropiem mult, poate foarte aproape” de un acord, subliniind că echipele americane, ucrainene și europene vor continua consultările în următoarele săptămâni, inclusiv la Washington.

Apelul cu Putin și poziția Moscovei

Înaintea întâlnirii cu Zelenski, Donald Trump a avut o convorbire telefonică de peste o oră cu președintele rus Vladimir Putin, la solicitarea Kremlinului, potrivit CNN. Ulterior, liderul american a afirmat că Putin „vorbește serios despre pace”, lăudând inclusiv modul în care Rusia ar colabora cu Ucraina în privința centralei nucleare de la Zaporijia, un punct sensibil al negocierilor.

Această succesiune de contacte – mai întâi cu Putin, apoi cu Zelenski – a stârnit anterior critici din partea susținătorilor Ucrainei, însă de această dată întâlnirea de la Mar-a-Lago a avut un ton mai pozitiv decât cele anterioare.

„Ultimii 10%”, dificil de soluționat

Zelenski a reiterat că aproximativ 90% din planul de pace în 20 de puncte ar fi deja agreat, însă restul de 10% rămâne extrem de dificil de soluționat. Printre principalele blocaje se numără statutul centralei de la Zaporijia și eventualele concesii teritoriale, în special în regiunea Donbas.

Trump a sugerat că o înțelegere rapidă ar putea preveni noi pierderi teritoriale pentru Ucraina, afirmând că „este mai bine să faci o înțelegere acum” decât să riști o nouă ofensivă rusă.

Referendum și refuzul armistițiului

Președintele ucrainean a dat semnale de flexibilitate, declarând că este dispus să supună un eventual acord de pace unui referendum național, așa cum prevede Constituția Ucrainei în cazul modificării granițelor. Totuși, Zelenski a insistat că un armistițiu este esențial pentru menținerea stabilității.

Rusia a respins însă ideea unui armistițiu temporar. Potrivit consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov, atât Putin, cât și Trump ar împărtăși opinia că o încetare temporară a focului ar putea prelungi conflictul.

O relație tensionată, dar mai echilibrată

Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost urmărită cu atenție, având în vedere relația complicată dintre cei doi lideri după schimburile dure din februarie. De această dată, tonul a fost mai conciliant. Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru curajul său și al poporului ucrainean, iar liderul de la Kiev i-a mulțumit în repetate rânduri președintelui american.

„Războiul fie se termină, fie continuă mult timp”, a spus Trump, adăugând că în câteva săptămâni se va ști dacă pacea este posibilă sau nu.

