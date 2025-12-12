Inundațiile din Gaza agravează criza umanitară, în așteptarea următoarei etape a planului de pace

Peste 800.000 de persoane din Fâșia Gaza sunt expuse inundațiilor, potrivit ONU, după ce o furtună de iarnă a lovit regiunea. Ploile au inundat taberele de refugiați și au provocat prăbușirea unor clădiri, adâncind suferința unei populații deja afectate de conflict.

Ghadir al-Adham își dorește să-și mute copiii într-o casă solidă.

Ghadir al-Adham trăiește cu soțul și cei șase copii în corturi, încă strămutați după război. „Vrem rulote. Vrem ca casele noastre să fie reconstruite. Tânjim după beton care să ne țină de cald. În fiecare zi stau și plâng pentru copiii mei”, a declarat ea pentru BBC.

Blocajul planului de pace

La două luni după încetarea focului mediat de Statele Unite, Gaza rămâne în prima fază a planului de pace al lui Donald Trump. Progrese suplimentare, precum reconstrucția și formarea unui nou guvern, sunt înghețate până când Israelul va primi răspunsuri privind ultimul ostatic, Ran Gvili, capturat de Hamas pe 7 octombrie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că returnarea tuturor ostaticilor – vii și decedați – este condiția pentru trecerea la următoarea etapă a acordului. Până în prezent, căutările nu au identificat nicio urmă a lui Gvili.

Concesii dificile pentru ambele părți

Atât Israelul, cât și Hamas se confruntă cu obstacole majore în continuarea planului. Pentru Hamas, aceasta presupune predarea armelor și pierderea controlului. Pentru Israel, implica predarea securității unei forțe internaționale de stabilizare.

Generalul israelian în retragere Ziv a explicat că ambele părți ezită să avanseze rapid: „Hamas nu vrea să piardă controlul, iar partea israeliană, din motive politice, preferă să rămână în Gaza”. Președintele SUA, Donald Trump, este văzut ca singurul actor capabil să forțeze progresul, prin crearea unui Consiliu al Păcii pentru Gaza, programat pentru începutul anului viitor.

Reconstrucție și relocare sub control israelian

Sub presiunea Washingtonului, Israelul a început lucrările de curățare a molozului și planificarea locuințelor temporare în zona Rafah. Acestea ar putea adăposti zeci de mii de locuitori, cu condiția să accepte verificările de securitate și controlul israelian, pentru a reduce influența Hamas.

Unii locuitori se mută deja în aceste zone, însă majoritatea refuză să trăiască sub administrația israeliană, potrivit BBC. Experții avertizează că, dacă a doua etapă a planului de pace eșuează, Gaza riscă să devină și mai divizată, consolidând efectele conflictului și criza umanitară.

