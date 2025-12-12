Radu Marinescu: „Sesizările privind disfuncționalități în justiție trebuie clarificate, nu reprimate”

Pe fondul reacțiilor generate de documentarul Recorder și a scrisorii deschise semnate de peste 200 de magistrați, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis pe Facebook mesajul său oficial. Acesta subliniază că orice sesizare privind disfuncționalități sau abuzuri în sistemul judiciar trebuie verificată și clarificată, nu reprimată.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că sesizează aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Susțin clarificarea tuturor aspectelor semnalate, respectând legea și independența justiției”, a declarat ministrul.

Diversitatea opiniilor în magistratură

Radu Marinescu a punctat că este normal ca în magistratură să existe opinii și convingeri diferite privind politicile profesionale, criteriile de promovare, selecție sau pregătire profesională, precum și cadrul legislativ al statutului magistraților. Totuși, „aceste divergențe nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive față de colegii care gândesc altfel”.

Absența sesizărilor oficiale la MJ

Ministrul a afirmat că, de când a preluat funcția, nu a primit sesizări privind persecuții sau nereguli în activitatea CSM, alegerile pentru acest organism sau desfășurarea concursurilor pentru funcțiile de conducere. Orice magistrat poate semnala astfel de situații, atât public, cât și organelor competente sau Ministerului Justiției.

Legislația și PNRR

Ministrul a amintit că legile justiției adoptate în 2022 au fost evaluate pozitiv la nivel european și sunt incluse în PNRR ca jalon finanțabil. „Ministerul Justiției acționează conform programului de guvernare și gestionează jalonul PNRR pentru accesarea fondurilor europene. Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății și concluziile rapoartelor privind statul de drept”, a explicat Marinescu.

