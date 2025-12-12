Aproape o tonă de articole pirotehnice indisponibilizată de polițiști în Dâmbovița

4.5 C
Craiova
vineri, 12 decembrie, 2025
Eveniment

De Mariana BUTNARIU
Percheziții în Târgoviște și Băleni, într-un dosar privind deținerea ilegală de articole pirotehnice
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat, ieri, două percheziții, în municipiul Târgoviște și comuna Băleni. Aproape o tonă de articole pirotehnice a fost indisponibilizată.

Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de preparare, producere, experimentare, deținere, transmitere, depozitare, distrugere, comercializare sau folosire fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1.

Vizat este un bărbat de 50 de ani.

Descoperire impresionantă și valoare estimată

În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și indisponibilizat aproximativ o tonă de articole pirotehnice, printre care petarde și baterii de artificii din categoriile menționate, în valoare de aproximativ 35.000 de lei.

Autoritățile precizează că cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și clarificarea tuturor circumstanțelor privind deținerea și folosirea acestor materiale periculoase.

