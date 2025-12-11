SUA confiscă un petrolier în largul Venezuelei. Trump anunță „cea mai mare captură de până acum”

Forțele americane au confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, într-o acțiune pe care președintele Donald Trump a descris-o drept „cea mai mare confiscare de acest fel realizată vreodată”. În fața reporterilor de la Casa Albă, liderul american a precizat că operațiunea marchează o nouă escaladare a presiunii asupra regimului condus de Nicolás Maduro.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a publicat o înregistrare video care arată momentul intervenției, descriind nava drept o „navetă petrolieră utilizată pentru transportul de petrol sancționat din Venezuela și Iran”.

Caracas acuză Washingtonul de „piraterie internațională”

Guvernul venezuelean a reacționat prompt, denunțând confiscarea ca fiind un act de „piraterie internațională”, potrivit BBC. Președintele Maduro a afirmat în repetate rânduri că Venezuela nu va deveni o „colonie petrolieră”, acuzând Statele Unite că încearcă să pună mâna pe resursele țării.

Tensiunile dintre cele două state au crescut semnificativ în ultimele luni, în contextul acuzațiilor americane privind implicarea Venezuelei în traficul de narcotice și al eforturilor Washingtonului de a-l izola pe Maduro.

Intervenție coordonată: FBI, Marina și Garda de Coastă, implicate în operațiune

Operațiunea de confiscare a petrolierului a fost coordonată de Biroul Federal de Investigații, Departamentul Apărării, Departamentul Securității Interne și Garda de Coastă.

Potrivit CBS, acțiunea a implicat două elicoptere lansate de pe USS Gerald Ford – cel mai mare portavion din lume –, 10 membri ai Gărzii de Coastă, 10 pușcași marini și unități de forțe speciale. Imaginile publicate arată militari coborând pe navă din elicopter, înarmați și pregătiți pentru intervenție.

Petrolier suspect, sancționat anterior pentru legături cu Hezbollah și IRGC

Compania de risc maritim Vanguard Tech a identificat nava drept Skipper, care ar fi manipulat de mult timp semnalul de poziționare. Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, petrolierul a fost sancționat în 2022 pentru implicarea într-o rețea ilicită care ar fi generat venituri pentru Hezbollah și pentru Forța Quds a Gărzilor Revoluționare Islamice.

O declarație emisă de autoritățile din Guyana precizează că nava arborase în mod fals pavilionul țării.

Reacții dure din Venezuela: acuzații la adresa SUA

Ministrul de Interne venezuelean, Diosdado Cabello, a acuzat SUA de „crime internaționale”, numindu-i pe americani „pirați” și „hoți”, făcând chiar referire la filmul Pirații din Caraibe.

La un miting public, președintele Maduro a transmis un mesaj americanilor care se opun intervenției militare, parafrazând celebrul cântec „Don’t Worry, Be Happy”.

Prezență militară crescută în Caraibe și riscuri pentru piața petrolului

Operațiunea SUA are loc în contextul unei consolidări masive a forțelor americane în Marea Caraibelor. Navele și trupele desfășurate în regiune ar putea pregăti terenul pentru acțiuni militare suplimentare, potrivit analiștilor.

Confiscarea petrolierului a generat și prime reacții economice: prețul țițeiului Brent a înregistrat o ușoară creștere, pe fondul îngrijorărilor privind posibile perturbări ale exporturilor venezuelene.

Întrebat ce se va întâmpla cu încărcătura de pe navă, președintele Trump a răspuns: „Îl păstrăm, presupun… Presupun că vom păstra petrolul”, alimentând și mai mult tensiunile dintre Washington și Caracas.

Citește și: Judecător federal ordonă administrației Trump să înceteze controlul asupra Gărzii Naționale din California în Los Angeles

