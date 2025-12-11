Judecător federal ordonă administrației Trump să înceteze controlul asupra Gărzii Naționale din California în Los Angeles

Pentru a doua oară în 2025, un judecător federal a ordonat administrației Trump să înceteze menținerea trupelor federalizate ale Gărzii Naționale din California în Los Angeles și să le returneze sub controlul statului. Judecătorul Charles Breyer a stabilit că președintele nu are autoritatea de a prelungi federalizarea în lipsa unei situații de urgență reale și imediate.

În ordinul emis miercuri, Breyer afirmă că riscurile asociate protestelor din ultimele luni nu justifică menținerea trupelor sub comandă federală.

Casa Albă contestă autoritatea instanței

Administrația Trump respinge decizia și susține că președintele are putere exclusivă în materie de federalizare a Gărzii Naționale. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a transmis că Washingtonul se pregătește pentru apel și apără „legalitatea” deciziei lui Trump de a trimite trupele în California în contextul protestelor față de politicile dure privind imigrația.

Casa Albă acuză liderii locali, inclusiv guvernatorul Gavin Newsom, că nu ar fi gestionat corespunzător violențele din timpul manifestațiilor.

Conflict juridic prelungit între Trump și Newsom

Trupele din California au fost federalizate inițial în iunie, împotriva voinței guvernatorului democrat Gavin Newsom. Prima decizie a lui Breyer, care declara ilegală chemarea trupelor în serviciu federal, a fost suspendată temporar de o curte federală de apel, permițându-i lui Trump să mențină controlul asupra Gărzii Naționale în timp ce litigiul continua.

Deși apelul inițial nu este finalizat, Breyer afirmă că poate interveni acum pentru a evalua dacă prelungirile succesive ale ordinului prezidențial au fost justificate. Concluzia sa: nu au fost.

Instanța: „Protestele nu reprezintă o rebeliune”

Avocații administrației au susținut că protestele împotriva politicilor de imigrație ar reprezenta o formă de rebeliune care împiedică aplicarea legii. Judecătorul respinge însă argumentul, subliniind că un protest — chiar și unul tensionat — nu poate justifica federalizarea pe termen nelimitat.

„Spectrul ca un protest non-obstructiv să devină în viitor o barieră nu este suficient”, a scris Breyer în ordin.

Numărul trupelor federalizate scade, disputa continuă

La apogeul intervenției, peste 4.000 de membri ai Gărzii Naționale din California se aflau sub control federal. Pe măsură ce tensiunile au scăzut, numărul lor a ajuns la 300, doar 100 rămânând activi în Los Angeles în octombrie. Restul au fost trimiși la Chicago și Portland, unde alte acțiuni similare ale administrației Trump au fost contestate în instanță.

Guvernatorul Newsom a salutat hotărârea: „Federalizarea Gărzii Naționale este ilegală și trebuie să înceteze. Președintele i-a trimis pe acești oameni curajoși împotriva propriilor comunități.”

Limitele puterii executive, reafirmate de instanță

Breyer respinge categoric ideea că decizia unui președinte privind federalizarea trupelor nu poate fi verificată de instanțe, numind această interpretare o extindere excesivă a puterii executive.

„Fondatorii au creat un sistem de control și echilibru. Acuzații cer un cec în alb”, scrie judecătorul în motivare.

Aplicarea ordinului este amânată până luni la prânz, pentru a permite administrației să decidă dacă și cum va contesta hotărârea.

