Curtea de Apel București convoacă o conferință extraordinară după dezvăluirile Recorder

Curtea de Apel București (CAB) a anunțat organizarea unei conferințe extraordinare de presă joi, 11 decembrie 2025, la ora 12:00, ca reacție directă la acuzațiile publicate recent în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Este prima dată când instituția anunță o astfel de conferință.

Potrivit comunicatului oficial, întâlnirea va avea loc în Sala E 68 „Istrate Micescu”, la sediul CAB din Splaiul Independenței nr. 5. Purtătorul de cuvânt și persoana de contact anunțată este judecătorul Ionela Tudor.

Acuzații grave despre manipularea completurilor de judecată

Documentarul Recorder prezintă mărturii ale unor procurori și judecători – unii cu identitatea protejată –, care susțin că la nivelul Curții de Apel București erau schimbate completurile de judecată pentru a obține hotărâri favorabile unor persoane cu dosare de corupție.

Printre cazurile menționate se numără:

Marian Vanghelie

Cristian Burci

Puiu Popoviciu

Aceste dezvăluiri au generat un val de reacții publice și un interes major al societății civile, punând sub semnul întrebării integritatea conducerii CAB.

CAB îl atacă pe judecătorul Beșu, prezent în documentar

La o zi după publicarea materialului, Curtea de Apel București a lansat un atac dur la adresa judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, unul dintre cei care apar în documentarul Recorder. Într-un comunicat, CAB sugerează, fără dovezi concrete, că Beșu ar fi fost ofițer al serviciului de informații „Doi și-un sfert”, citând doar articole din presă.

În filmul „Justiție capturată”, Beșu relatează episoade din perioada în care a activat la Curtea de Apel București, unde fusese delegat după ce a lucrat anterior la Tribunalul Giurgiu.

Presiune publică înaintea conferinței

Conferința extraordinară anunțată de CAB este așteptată să clarifice acuzațiile grave care planează asupra uneia dintre cele mai importante instanțe din România. Sub presiunea dezvăluirilor și a reacțiilor publice, rămâne de văzut dacă explicațiile oferite vor răspunde întrebărilor ridicate de documentarul Recorder.

