Putin în India: Vizita la Delhi, între petrol, apărare și geopolitică

Președintele rus Vladimir Putin a început o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi. Va participa la summitul anual bilateral. Vizita survine într-un moment tensionat, după ce SUA a intensificat presiunile asupra Indiei pentru a reduce importurile de petrol rusesc.

India, cu o populație de aproximativ 1,4 miliarde și o creștere economică de peste 8%, este al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume și a crescut semnificativ achizițiile de țiței rusesc, profitând de reducerile de preț. Moscova urmărește, de asemenea, extinderea vânzărilor de arme către India și acces la forță de muncă calificată, potrivit BBC.

Pe plan geopolitic, Kremlinul vrea să demonstreze că izolarea sa impusă de Occident a eșuat, în timp ce Modi testează autonomia strategică a Indiei, menținând legături cu Rusia, fără a compromite relațiile cu SUA și Europa. Comerțul bilateral a crescut de la 8,1 miliarde dolari în 2020 la 68,72 miliarde dolari în martie 2025, în principal datorită achizițiilor de petrol rusesc.

Între prioritățile Indiei se numără și achiziția de sisteme de apărare și avioane de vânătoare rusești, pentru a-și consolida securitatea națională în fața provocărilor regionale, inclusiv tensiunile cu Pakistanul. De asemenea, Modi urmărește să extindă prezența bunurilor indiene pe piața rusă și să reducă dezechilibrele comerciale.

Vizita lui Putin la Delhi nu este doar un simbol diplomatic, ci o negociere strategică privind securitatea energetică, militară și echilibrul economic între Moscova, Delhi și Occident.

