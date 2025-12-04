(VIDEO) Se deschide în Craiova Spitalul ANASTASIA – un nou standard în medicina privată!

„State of the Art” în domeniu, locul unde siguranța, calitatea actului medical și confortul pacienților sunt pe primul loc – de la Blocul Operator și saloanele ATI până la saloanele dedicate pacienților.

Primul spital privat din Craiova complet avizat ISU, cu autonomie energetică de până la 20 de ore, funcționând în regim contractual cu CAS, își deschide porțile în Craiova vineri, 5 decembrie, la ora 16.00, pe str. Calea Severinului 18 E.

„CENTRUL DE UROLOGIE PROF. DR. MITROI”, „CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN RINOLOGIE” și „CLINICA DM – DERMATOLOGIE DR. MITROI” s-au reunit într-un centru medical privat modern, gândit și realizat respectând cele mai noi standarde europene în exercitarea actului medical. Excelența în medicină este gândită din ambele perspective: cea a pacientului și cea a echipei medicale.

Dezvoltat pe cinci etaje, Spitalul ANASTASIA a fost proiectat pentru a oferi maximum de siguranță, calitate a actului medical și confort.

Bloc operator

Bloc operator de ultimă generație, conceput cu o singură filozofie: siguranță, excelență tehnologică și confort optim. Sunt două săli de operație cu:

Infrastructură modernă și ergonomie avansată;

Mesele de operație Maquet, recunoscute internațional pentru precizia lor;

Aparatele de anestezie Dräger asigură o administrare extrem de precisă a gazelor, monitorizare continuă a pacientului și funcții avansate de ventilație intraoperatorie;

Tehnologie de top pentru chirurgie laparoscopică – linia laparoscopică 3D 4K Olympus, complet adaptată pentru urologie, ginecologie și chirurgie generală;

Echipamente endourologice de ultimă generație;

Laser dedicat litotriției – standard actual în tratamentul litiazei;

Unitate de electrochirurgie și sistem de sigilare vasculară Thunderbeat;

C-Arm pentru proceduri ghidate imagistic;

Control avansat al mediului – Fiecare sală de operație beneficiază de un sistem avansat de climatizare și ventilare, proiectat conform celor mai stricte standarde europene pentru controlul contaminării microbiene.

7 cabinete de consultații

Spitalul ANASTASIA găzduiește 7 cabinete de consultații dotate cu echipamente performante pentru evaluări rapide, precise și eficiente.

Cele 4 saloane dedicate pacienților sunt proiectate la un nivel hotelier premium.

Spitalul include saloane ATI complet echipate pentru îngrijirea postoperatorie a pacienților cu intervenții chirurgicale de mare amploare. Acestea sunt integrate într-un sistem avansat de:

supraveghere video , pentru monitorizarea sigură a zonelor medicale,

, pentru monitorizarea sigură a zonelor medicale, nurse-call, ce permite pacienților să solicite imediat personalul medical.

Specialități:

CENTRUL DE UROLOGIE PROF. DR. MITROI

Clinica de urologie – Expertiză completă în diagnostic, tratament și chirurgie avansată

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN RINOLOGIE

Clinica ORL – Expertiză completă în diagnostic, tratamente, chirurgie și estetică facială

CLINICA DM – DR MITROI

Clinică dermatologică & estetică avansată – Expertiză, tehnologie și rezultate naturale

Servicii:

Urologie – consultații, ecografie, cistoscopie flexibilă, intervenții urologice endoscopice pentru patologia aparatului urinar inferior și patologiei aparatului urinar înalt, intervenții urologice laparoscopice (nefrectomie, nefrectomie partială, prostatectomie).

ORL – un centru complet dedicat sănătății și esteticii nasului, urechilor și gâtului (consultații, investigații ORL și diagnostic complet, proceduri terapeutice și intervenții ORL minim invazive, chirurgie ORL pentru adulți și copii, chirurgie estetică și funcțională – rinoplastie, septoplastie, rinosculptură)

Dermatologie și estetică avansată – un spațiu dedicat sănătății pielii și frumuseții naturale. Aici, combinăm dermatologia medicală, chirurgia dermatologică, estetica injectabilă, procedurile laser premium și tehnologiile moderne de lifting nonchirurgical, pentru a crea rezultate vizibile, sigure și personalizate.

Chirurgie generală

Chirurgie ginecologică

Contact: 0741.88.22.22; 0744.34.20.38

[email protected]

Site: urologie-craiova.ro; eorl.ro; drmitroi.ro

Fb: Centrul de Urologie Prof. Dr. Mitroi – Spitalul Anastasia

Centrul de Excelenta in Rinologie,

Clinica DM – Craiova

Instagram: dm.clinic.craiova