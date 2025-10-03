(VIDEO) Casa Albă avertizează: concedieri federale „iminente” în contextul închiderii guvernului SUA

Casa Albă a anunțat că concedierile masive ale angajaților federali sunt iminente, pe măsură ce închiderea guvernului continuă pentru a treia zi consecutiv. Oficialii avertizează că pierderea locurilor de muncă ar putea deveni permanentă dacă situația nu se rezolvă rapid.

Închiderea guvernului a început miercuri, după ce republicanii și democrații din Congres nu au reușit să ajungă la un acord privind bugetul federal. Mii de angajați neesențiali au fost trimiși în concediu fără plată, iar lucrătorii esențiali, cum ar fi agenții de frontieră și membrii armatei, continuă să lucreze temporar fără remunerare.

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de presă Karoline Leavitt au avertizat că reducerile de personal ar putea avea loc „în câteva zile” și au acuzat opoziția democrată că blochează negocierile. Leavitt a spus că „uneori trebuie să faci lucruri pe care nu vrei să le faci” și că democrații „ne-au pus în această poziție”.

Aproximativ 750.000 de angajați federali vor fi afectați

Președintele Donald Trump a sugerat că închiderea poate fi folosită ca o „oportunitate” pentru reduceri bugetare durabile, inclusiv reținerea a 18 miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructură în New York City.

Democrații, conduși de liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, susțin că blocajul a fost necesar pentru a proteja beneficiile de asistență medicală pentru americanii cu venituri mici. Republicanii, care controlează ambele camere ale Congresului dar nu au cele 60 de voturi necesare pentru adoptarea proiectului de lege, spun că prioritatea este menținerea guvernului deschis fără a crește cheltuielile publice.

Analiștii estimează că aproximativ 750.000 de angajați federali – aproape 40% dintre cei aflați în serviciul public – vor fi afectați de concedii temporare dacă închiderea se prelungește, potrivit BBC.

Următorul vot asupra proiectului de lege pentru finanțare pe termen scurt este programat pentru vineri, însă nu există încă semne că părțile implicate ar fi aproape de un compromis.

