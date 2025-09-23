(VIDEO) Trump sugerează o legătură între Tylenol și autism. Experții resping afirmațiile

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că medicii americani vor fi sfătuiți să nu mai prescrie Tylenol femeilor însărcinate, invocând o presupusă legătură între utilizarea analgezicului și autism.

Afirmația, nesusținută de dovezi științifice solide, a fost imediat criticată de experți și de producătorul medicamentului.

Trump a spus că femeile ar trebui să ia Tylenol doar „în cazuri de febră extremă”. Producătorul, compania Kenvue, a respins categoric afirmațiile, subliniind că paracetamolul (acetaminofenul), ingredientul activ din Tylenol, este considerat sigur pentru gravide. Medicii din Marea Britanie și SUA au reiterat că paracetamolul rămâne cea mai sigură opțiune pentru femeile însărcinate.

Declarația a fost făcută în Biroul Oval alături de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., care a anunțat că FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente) va trimite medicilor o notificare privind „riscul potențial” și va iniția schimbări de etichetare. Totodată, Kennedy a spus că FDA va aproba leucovorina, un medicament utilizat în oncologie, pentru a fi testat ca posibil tratament în unele cazuri de autism – măsură contestată de specialiști ca fiind prematură.

Comunitatea medicală a reacționat critic. Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a avertizat că afirmațiile nu sunt susținute de cercetările existente și că simplifică periculos cauzele autismului, o tulburare complexă cu factori genetici și de mediu multipli. Analize recente au arătat rezultate contradictorii: unele au sugerat o posibilă asociere, în timp ce altele, inclusiv un studiu amplu realizat în Suedia pe 2,4 milioane de copii, nu au găsit nicio legătură clară.

Specialiștii atrag atenția că, în lipsa acetaminofenului, gravidele ar fi nevoite să recurgă la alternative mai riscante sau să rămână fără opțiuni sigure de ameliorare a durerii și febrei.

