Donald și Melania Trump, primiți de Regele Charles și Regina Camilla la Castelul Windsor

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-au primit astăzi pe Donald Trump, fostul președinte al SUA, și pe Prima Doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, în cadrul unei vizite de stat marcate de ceremonii solemne și momente de mare vizibilitate publică.

Ceremonial la Castelul Windsor

Vizita a debutat cu o procesiune cu trăsuri prin domeniul Windsor, urmată de un survol aerian și urmează să culmineze cu un banchet de stat organizat în onoarea cuplului Trump.

Evenimentul este urmărit de numeroși jurnaliști și transmis în direct, fiind considerat unul dintre cele mai importante momente diplomatice de la începutul acestui an în relația dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Incidentul: imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, proiectate pe castel

Ceremonia a fost umbrită de un incident controversat: patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Donald Trump și regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein au fost proiectate ilegal pe zidurile Castelului Windsor.

Potrivit corespondenților, imagini similare au fost ulterior afișate pe lateralul unei dube, ceea ce a determinat o prezență vizibilă a poliției în oraș pentru a preveni alte incidente.

Măsuri de securitate sporite

Autoritățile britanice au implementat măsuri stricte de securitate pe durata vizitei, având în vedere atât profilul înalt al invitaților, cât și tensiunile sociale generate de protestele unor grupuri civice și politice.

Un moment simbolic pentru relațiile SUA-Marea Britanie

Vizita de stat la Windsor este văzută ca un gest de apropiere diplomatică între Marea Britanie și Statele Unite, dar și ca un test pentru gestionarea imaginii publice în contextul controverselor care îl însoțesc adesea pe Donald Trump, potrivit BBC.

