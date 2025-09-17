Administrația Bazinală de Apă Jiu a sistat irigațiile din polderul Bistreț. Societate amendată cu 35.000 lei pentru încălcarea Legii Apelor

Inspectorii instituției au constatat încălcări grave ale legislației privind gospodărirea apelor.

Controlul, efectuat pe 15 septembrie, pe raza UAT Bistreț și UAT Cârna, a vizat respectarea regimului de utilizare a resurselor de apă în zonă.

Constatări și sancțiuni

Inspectorii A.B.A Jiu au reținut că operatorul economic:

a construit un canal de captare suplimentară a apei în interiorul polderului, fără aviz și autorizație, încălcând Legea Apelor nr. 107/1996 ;

; a folosit apa pentru irigații în perioada de restricție, instituită pentru protejarea echilibrului hidrologic și a ecosistemului Lacului Bistreț.

Ca urmare, societatea a fost sancționată cu amendă de 35.000 lei și obligată să readucă terenul la starea inițială. În plus, a fost dispusă sistarea imediată a activității de irigații din polderul Bistreț.

Impact asupra mediului protejat

Inspectorii au notificat Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) pentru a verifica efectele asupra Lacului Bistreț, desemnat:

Arie de Protecție Specială Avifaunistică (2007) ,

, sit Ramsar (2012) de importanță internațională.

„Reamintim tuturor utilizatorilor de apă obligația legală de a respecta Legea Apelor și de a obține avizele necesare înainte de orice intervenție asupra resurselor de apă. Protejarea polderului și a Lacului Bistreț este esențială pentru gospodărirea durabilă a resurselor și pentru conservarea patrimoniului natural”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul A.B.A Jiu.

Lacul Bistreț – o comoară naturală a Olteniei

Lacul Bistreț este considerat cea mai mare zonă umedă dintre Porțile de Fier și vărsarea râului Olt în Dunăre, reprezentând un habitat vital pentru biodiversitatea Olteniei.

Aici trăiesc aproximativ 90 de specii de păsări acvatice, inclusiv specii rare, precum:

rața roșie ,

, stârcii (de noapte, galben, purpuriu, pitic).

Aceste păsări sunt protejate prin lege și depind direct de resursele lacului pentru hrană și supraviețuire.

