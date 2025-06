Israelul a repatriat peste 1.500 de cetățeni cu o navă

Israelul a repatriat peste 1.500 de evrei blocați în străinătate cu o navă, după închiderea spațiului aerian național în urma escaladării conflictului cu Iranul, izbucnit pe 13 iunie.

Peste 1.500 de israelieni au fost readuși în țară vineri dimineață, cu o navă venită din Cipru, în cadrul unei operațiuni coordonate de Ministerul Transporturilor.

Operațiunea „Întoarcere în deplină siguranță”

Nava care a efectuat primul transport în masă de cetățeni israelieni a plecat din portul Limasol (Cipru) și a acostat în jurul orei 04:00 în portul Ashdod, potrivit unui comunicat al armatei israeliene. Acțiunea face parte din operațiunea „Întoarcere în deplină siguranță”, lansată pentru a gestiona criza repatrierii în contextul suspendării zborurilor internaționale.

Zeci de mii de israelieni blocați în afara țării

În urma închiderii spațiului aerian după atacurile asupra Iranului, între 100.000 și 150.000 de cetățeni israelieni au rămas blocați în străinătate, conform datelor furnizate de Ministerul Transporturilor din Israel.

Ministrul Miri Regev a declarat joi că aproximativ 5.000 de persoane reușiseră deja să se întoarcă acasă prin poduri aeriene, iar autoritățile își propun să dubleze ritmul repatrierilor începând de vineri.

El-Al reia zborurile din marile orașe internaționale

Compania aeriană națională El-Al a anunțat că va opera zboruri speciale de repatriere din mai multe destinații europene, precum și din New York, Los Angeles și Bangkok, pentru a sprijini eforturile guvernamentale, potrivit The Times of Israel.

Contextul geopolitic tensionat

Aceste măsuri de urgență vin în contextul în care Israelul și Iranul se află într-un conflict militar activ, declanșat oficial la mijlocul lunii iunie. În urma atacurilor reciproce, spațiile aeriene ale ambelor țări au fost restricționate sau complet închise, afectând zeci de mii de cetățeni și paralizând transportul internațional.

Citește și: Ilie Bolojan are la dispoziție zece zile să obțină votul de încredere al Parlamentului