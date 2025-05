Șeful NATO l-a felicitat pe Nicuşor Dan pentru victorie

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a anunțat că l-a sunat pe Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria în alegerile prezidențiale.

Într-un mesaj publicat pe X, Rutte a scris că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Dan, inclusiv în perioada de dinaintea Summitului NATO de la Haga, potrivit antena3.ro.

„Tocmai am vorbit cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria sa electorală. Avem o muncă importantă de făcut pentru a ne asigura securitatea comună printr-un NATO puternic. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm, inclusiv în perioada premergătoare #SummituluiNATO de la Haga!”, a scris Rutte pe X.

Just had a call with @NicusorDanRO to congratulate him on his election win. We have important work ahead to ensure our shared security through a strong NATO. Looking forward to working together, including in the run up to the #NATOSummit in The Hague!