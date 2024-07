Jill Biden apără menținerea soțului ei în cursa pentru Casa Albă

Când lui Joe Biden i s-a propus să candideze la Preşedinţie, la începutul anilor 2000, soţia sa, Jill, s-a opus cu tărie ideii, după cum a povestit chiar ea într-o carte autobiografică. Acum însă, două decenii mai târziu, prima-doamnă vrea ca el să rămână în cursa pentru Casa Albă. Asta, chiar şi după prestaţia slabă de la prima dezbatere cu contracandidatul său, Donald Trump, şi în ciuda numeroaselor apeluri, venite chiar din tabăra democrată, ca actualul preşedinte să se retragă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Când un grup de consilieri politici a încercat să-l convingă pe senatorul de atunci Joe Biden să candideze la preşedinţie, în 2004, soţia acestuia, Jill, a stat la piscină acasă la ei, furioasă. În cele din urmă, a trecut la acţiune. Şi-a scris cuvântul „NU”, cu litere mari, pe burtă şi „a defilat prin cameră în bikini”, a scris ea. Iar el a decis să nu candideze de data aceasta.

Anecdota, expusă chiar de Jill Biden în autobiografia sa din 2019, „Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself”, arată clar că nu i-a plăcut întotdeauna ideea ca soţul ei să candideze la preşedinţie. Dar, mai târziu, a revenit asupra ideii şi acum, după prestaţia lamentabilă a lui Biden la dezbaterea de săptămâna trecută cu rivalul său republican, Donald Trump, prima-doamnă spune în schimb „Nu” ideii ca Biden să se retragă din cursă.

„Este singura persoană potrivită pentru această funcţie”

Chiar dacă unii colegi democraţi îi cer lui Biden, în vârstă de 81 de ani, să accepte că este prea bătrân pentru un al doilea mandat, Jill Biden pare să rămână fermă. „Joe nu este doar persoana potrivită pentru această funcţie”, le-a spus ea sâmbătă donatorilor din East Hampton, New York. „Este singura persoană potrivită pentru această funcţie”, a subliniat ea.

„Se încăpânţânează să-l sprijine pe preşedinte. A fost cea mai înfocată şi mai ferventă susţinătoare, militantă, înlocuitoare, apărătoare şi protectoare decât oricine altcineva din jurul său şi, în mod clar, are o influenţă extraordinară”, a declarat Anita McBride, care a fost şefa de cabinet a fostei prime-doamne Laura Bush şi este coautoare a cărţii „U.S. First Ladies: Making History and Leaving Legacies” (Primele-doamne ale SUA: Au făcut istorie şi au lăsat o moştenire – n.r.).

Preşedintele Biden se bazează foarte mult pe soţia sa în vârstă de 73 de ani

Căsătorit cu Jill de 47 de ani, preşedintele Biden se bazează foarte mult pe soţia sa în vârstă de 73 de ani, în timp ce se luptă să risipească îndoielile cu privire la acuitatea sa mintală şi să treacă peste furtuna politică provocată de prestaţia sa slabă de la dezbatere.

În „American Woman”, o carte despre primele-doamne din epoca modernă, autoarea Katie Rogers a scris că, atunci când Biden trebuie să ia o decizie dificilă, el apelează adesea la Jill pentru a avea o „confirmare”, ea fiind cea mai apropiată confidentă a sa.

Prima-doamnă, care la un moment dat a blocat fizic un protestatar pe scena din Los Angeles unde Biden ţinea un discurs în 2020, nu numai că îi este alături, dar încearcă, de asemenea, să obţină sprijin pentru el în rândul democraţilor.

Citeşte şi: Procurorii DNA fac percheziții într-un dosar de corupție în care e vizat șeful ANAF Giurgiu