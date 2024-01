Ron DeSantis și-a încheiat campania prezidențială. Îl susține pe Trump față de Haley

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, și-a încheiat campania prezidențială și îl susține pe Donald Trump pentru nominalizarea republicană. Asta se întâmplă cu doar două zile înainte de primarele esențiale din New Hampshire, lăsând-o pe fostul ambasador al ONU Nikki Haley drept ultimul contestatar de lungă durată a lui Trump.

Decizia lui DeSantis, la mai puțin de o săptămână după pierderea lui în fața lui Trump în Iowa, în ciuda unei investiții enorme acolo, limitează o scădere uimitoare din grație după ce DeSantis a fost văzut pe scară largă drept cea mai promițătoare alternativă a republicanilor la Trump înaintea alegerilor generale din noiembrie.

Plecarea sa stabilește bătălia unu-la-unu pe care Haley a râvnit-o împotriva lui Trump, fostul președinte care a menținut o stăpânire de fier asupra electoratului republican, în ciuda faptului că se confruntă cu patru urmăriri penale. Trump a pledat nevinovat în toate cazurile. Dar susținătorii lui DeSantis par mai probabil să-și schimbe loialitatea față de Trump decât față de Haley, mai moderată. În New Hampshire, aproximativ două treimi dintre susținătorii DeSantis îl citează pe Trump ca a doua alegere, a declarat Andrew Smith, directorul Centrului de Studii al Universității din New Hampshire.

Alegătorii lui DeSantis trec în tabăra Trump

Într-un videoclip postat pe X, DeSantis l-a susținut pe Trump în timp ce i-a oferit o lovitură de despărțire lui Haley. „Are sprijinul meu pentru că nu ne putem întoarce la vechea gardă republicană de altădată: o formă reambalată de corporatism încălzit pe care o reprezintă Nikki Haley”, a spus DeSantis. La un miting de duminică seara din Rochester, New Hampshire, Trump – care a petrecut o mare parte din anul trecut atacându-l pe DeSantis – l-a lăudat pe guvernator și a spus că așteaptă cu nerăbdare să lucreze împreună pentru a-l învinge pe președintele Joe Biden, presupusul candidat democrat.

„Cursa are nevoie de o schimbare dinamică mare și nu cred că renunțarea lui DeSantis este o afacere atât de mare, deoarece nu avea atât de multe lucruri de făcut în New Hampshire și nici măcar nu a avut atâtea de făcut în Carolina de Sud”, a spus el. Un alt consultant republican, Ford O’Connell, care are legături atât cu taberele Trump, cât și cu cele ale lui DeSantis, a spus că se așteaptă ca majoritatea alegătorilor lui DeSantis să „vină acasă” la Trump.

„Fără îndoială, Trump este beneficiarul că DeSantis își încheie campania”, a spus el. Cu timpul scurt, Haley și-a acutizat atacurile împotriva favoriților în ultimele zile înainte de alegeri, dând vina pe Trump pentru pierderile electorale republicane în 2020 și 2022 și criticând liderii autoritari.

O dată un candidat la președinție

La începutul anului trecut, DeSantis a fost considerat un candidat la președinție de top și un moștenitor natural al lui Trump datorită stilului său combativ și a opiniilor profund conservatoare. El a condus mai multe sondaje directe împotriva lui Trump. Dar sprijinul său a scăzut de câteva luni, din cauza unei strategii greșite de campanie, a lipsei lui de ușurință cu alegătorii din campania electorală și a controlului de nezdruncinat al lui Trump până acum asupra unei mari părți a bazei partidului.

Peste 70% dintre republicani au o opinie favorabilă despre Trump, potrivit celor mai multe sondaje. Acest lucru l-a forțat pe DeSantis să încerce să atragă alegătorii care încă îl admirau pe Trump, precum și pe cei care îl displăceau cu pasiune. DeSantis a eșuat din ambele puncte. Nu le-a spus niciodată cu succes majorității susținătorilor lui Trump de ce era o opțiune mai bună, în timp ce republicanii care doresc să renunțe la fostul președinte și-au împărțit voturile între mai mulți candidați.

În timp ce mulți sponsori importanți care l-au sprijin la început pe DeSantis, au început să se răzvrătească încă din vară, potrivit Reuters. Câțiva aliați ai lui DeSantis spun că guvernatorul a așteptat prea mult pentru a intra în cursă, ceea ce l-a lăsat deschis atacurilor fulminante ale lui Trump, care și-a anunțat campania cu mai bine de șase luni în urmă.

Când DeSantis și-a lansat oficial candidatura la Casa Albă în mai 2023, a fost un dezastru plin de probleme pe Twitter, acum cunoscut sub numele de X. A fost un început nefavorabil pentru o campanie bazată pe competența executivă a guvernatorului.

