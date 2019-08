Vizita preşedintelui Iohannis la Casa Albă

Președintele Klaus Iohannis a discutat marţi seară cu Donald Trump, la Casa Albă. Temele principale au fost parteneriatul strategic şi ridicarea vizelor pentru români.

Totodată, cei doi lideri au discutat și despre statul de drept, despre Legea Offshore și OUG 114, dar și despre o posibilă vizită a președintelui american în România.



„Excelentul nostru parteneriat în domeniul aplicării legii și al luptei împotriva corupției se bazează, în mod ferm, pe un angajament reciproc față de statul de drept și o justiție independentă, care sunt puternic susținute de poporul român. Mai mult, subliniem că buna guvernare constituie baza securității și prosperității noastre comune.”

Totodată, liderul american dorește să dezvolte legătura dintre cele două țări susținând eforturile României de a deveni eligibilă pentru programul Visa Waiver, se precizează într-un comunicat al Administrației Prezidențiale americane.



Declaraţia preşedintelui Trump

Donald Trump a mulţumit celor prezenţi şi a declarat: „E o onoare să fiu alături de președintele României, care este extrem de respectat și care a făcut o treabă bună. Aud că în România este o „perioadă politică”, dar mă aștept să te descurci foarte bine, pentru că ești talentat și iubești oamenii. Am avut o relație grozavă cu România. Statele Unite și România se înțeleg mai bine ca niciodată și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Avem multe schimburi comerciale cu România, sunt oameni foarte talentați. Cumpărăm – și ei cumpără. Avem mulți români în Statele Unite, oameni foarte muncitori și de succes. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. „Se întâmplă lucruri interesante și în țara dvs. O să avem o întâlnire importantă în curând. Aștept asta”.

Declaraţia preşedintelui Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seară, după întîlnirea cu omologul său american, că în discuția cu Donald Trump a fost abordată și tema întăririi efectivelor militare americane în România.

„Da, am discutat această chestiune, am adus-o în discuție și am arătat disponibiltatea României de a găzdui contingente mai mari americane și președintele Trump a fost foarte deschis, iar cu secretarul Apărării am rămas noi doi că vom continua discuția foarte aplicată și mult mai tehnică pentru a vedea foarte concret unde se poate realiza așa ceva .

Nu avem nevoie doar așa, generic, de o mărire a numărului, ci vrem să avem mai mulți militari – de exemplu – în Brigada multinațională, în comandamentul regional pe care dorim să-l facem, în poliția aeriană și multe alte lucruri foarte concrete (pe) care, cu siguranță, le voi discuta cu proxima ocazie„, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă a primit un răspuns din partea miliardarului american, Klaus Iohannis a răspuns că Donald Trump este foarte interesat și că tema „va fi urmărită în continuare de secretarul Apărării și aprofundată”.

Pe de altă parte, Klaus Iohannis a declarat că omologul său este de părere că alocarea a 2% din Produsul Intern Brut pentru înzestrarea unei armate naționale din NATO „este puțin”.

„Această chestiune am discutat-o deja anul trecut la sesiunea NATO de la Bruxelles. Președintele Trump este de părere că 2% este puțin și va trebui să avem în NATO o discuție despre această cotă, dar ea nu este o temă specifică bilaterală, pentru că noi suntem la 2%, ne ținem ce am promis și acest lucru a fost remarcat pozitiv„, a afirmat șeful statului.

România găzduiește, prin rotaţie, efective de aproximativ 1,000 de militari din SUA, precum și o instalaţie a scutului american antirachetă.

S-a semnat un memorandum

Întâlnirea celor doi lideri a durat aproape două ore, la finalul cărora a fost semnat un memorandum de înţelegere între guvernele României şi SUA referitor la tehnologia 5G.

“Cu ocazia vizitei a fost semnat un memorandum de înţelegere între cele două guverne privind tehnologia 5G, având în vedere importanţa securităţii reţelelor de comunicaţii wireless de generaţia a V-a pentru asigurarea prosperităţii, dar şi a securităţii naţionale“, a spus Iohannis într-o declaraţie susţinută la Ambasada României în SUA, după întâlnirea cu Trump.

Şeful statului a precizat că acest document nu se referă la o anumită companie.

“În România se pregăteşte o procedură publică pentru asta şi eu cred că toată lumea s-ar bucura dacă am avea mai multe oferte, inclusiv din partea americană. Aici este vorba de firme private care vor veni şi noi sperăm să se întâmple acest lucru, însă memorandumul nu se referă la o anumită companie, ci este un memorandum care clarifică câteva criterii de transparenţă, de compatibilitate cu statul de drept şi aşa mai departe“, a arătat Iohannis.