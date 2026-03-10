Parlamentul britanic respinge interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Deputații britanici au respins propunerea de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani, o măsură inspirată de modelul adoptat în Australia.

În schimb, parlamentarii au susținut acordarea unor puteri mai flexibile miniștrilor, care ar putea introduce restricții sau limitări asupra platformelor online, fără o interdicție generală.

Propunerea de interzicere totală a fost respinsă cu 307 voturi împotrivă și 173 pentru, potrivit BBC.

Modelul australian a stârnit dezbateri aprinse

Australia a devenit anul trecut prima țară din lume care a introdus o interdicție pentru rețele sociale precum TikTok, Instagram și Snapchat pentru utilizatorii sub 16 ani.

Ideea a primit sprijin din partea unor personalități publice, inclusiv actorul Hugh Grant, dar și critici puternice din partea unor organizații pentru protecția copiilor.

Organizația NSPCC (Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii) a avertizat că o interdicție totală ar putea împinge tinerii către zone mai puțin reglementate ale internetului.

Guvernul propune alternative: restricții și control asupra platformelor

Ministrul educației, Olivia Bailey, a cerut deputaților să respingă interdicția completă și să susțină o abordare mai flexibilă.

Guvernul a lansat deja o consultare publică pentru a analiza măsuri precum:

stabilirea unei vârste minime pentru utilizarea rețelelor sociale,

dezactivarea unor funcții care creează dependență, precum redarea automată a conținutului,

limitarea accesului la anumite funcții considerate dăunătoare.

În plus, secretarul pentru știință, Liz Kendall, ar putea primi puteri pentru:

restricționarea accesului copiilor la platforme sociale și chatbot-uri,

limitarea funcțiilor considerate dependente sau periculoase,

restricționarea utilizării VPN-urilor de către minori,

modificarea vârstei consimțământului digital în Marea Britanie.

Critici din partea politicienilor și a familiilor afectate

Propunerea de interzicere totală a fost susținută și de tatăl lui Molly Russell, adolescenta de 14 ani care s-a sinucis după ce a vizionat conținut dăunător online.

Totuși, acesta a spus că autoritățile ar trebui să se concentreze mai ales pe aplicarea strictă a legilor existente.

Peste 100 de deputați laburiști s-au abținut de la vot, semn al diviziunilor politice pe această temă.

Deputatul Sadik Al-Hassan a comparat impactul rețelelor sociale cu cel al unui medicament periculos:

„Dacă rețelele sociale ar fi un drog, ar fi interzise. Avem dovezi clare ale efectelor negative și trebuie să acționăm.”

Liberal-democrații: guvernul nu face suficient

Purtătoarea de cuvânt pentru educație a liberal-democraților, Munira Wilson, a criticat decizia guvernului, spunând că familiile au nevoie de măsuri concrete imediat.

Ea a avertizat că o consultare prelungită ar putea duce la noi întârzieri în protejarea copiilor în mediul online.

