Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință“

Președintele Nicușor Dan participă, joi, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing). Întâlnirea liderilor europeni are loc la ora 17:45, anunță Administrația Prezidențială.

O nouă reuniune a țărilor ‘Coaliției de Voință’, susținătoare ale Ucrainei, se desfășoară joi prin videoconferință.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că va participa la întâlnirea prin videoconferință a liderilor țărilor reunite în ‘Coaliția de Voință’, state care oferă ajutor militar Ucrainei și sunt de asemenea dispuse să-i ofere într-o formă sau alta garanții de securitate după încheierea războiului cu Rusia.

Lideri europeni și premierul britanic Keir Starmer urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situația din Ucraina

Președintele francez, Emmanuel Macron, a avut miercuri, împreună cu alți lideri europeni, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, ‘pentru a încerca să avanseze’ asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite AFP.

Lideri europeni, printre care se numără președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situația din Ucraina și planul de pace propus de SUA, au declarat miercuri agenției Reuters doi diplomați europeni.