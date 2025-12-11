Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice. Anunțul premierului Rosen Jeliazkov a venit joi, după un protest antiguvernamental care a strâns zeci de mii de bulgari în Sofia și în alte orașe ale țării, scrie Reuters.

Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.

„Coaliția noastră s-a reunit, am discutat situația actuală, provocările cu care ne confruntăm și deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil”, a declarat Jeliazkov, anunțând decizia guvernului de a demisiona. „Dorința noastră este să fim la nivelul la care se așteaptă societatea”, a spus el, adăugând: „puterea provine din vocea poporului.”

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie. Fragilul guvern al lui Jeliazkov a fost format în ianuarie, după șapte runde de alegeri în mai puțin de patru ani, reunind o coaliție de circumstanță între conservatorii GERB ai fostului prim-ministru Boïko Borisov și alte două formațiuni, susținute în Parlament de minoritatea turcă.

Zeci de mii de persoane au manifestat miercuri seară la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care s-a cristalizat în jurul bugetului pentru anul 2026, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

Pentru a treia oară în trei săptămâni, manifestanții s-au reunit în Piața Independenței, în fața parlamentului de la Sofia, scandând „Demisia!” și purtând pancarte pe care scria „M-am săturat!” și „Plecați!”.