Macron, Merz și Tusk, invitați la Chișinău de Ziua Independenței R.Moldova; Nicușor Dan, așteptat de Ziua Limbii Române

De Ziua Independenței Republicii Moldova, pe 27 august, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați lideri europeni de rang înalt.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk vor fi prezenți la Chișinău, cu o lună înaintea alegerilor parlamentare .

Ceremonia de întâmpinare va începe la ora 16:00, iar liderii, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă în jurul orei 17:00. Ulterior, ei se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

De Ziua Limbii Române, pe 31 august 2025, la Chișinău va fi prezent și președintele României, Nicușor Dan. Programul oficial al vizitei va fi anunțat ulterior.

Potrivit Președinției, prezența liderilor europeni reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Vizita lor are loc cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrutin considerat crucial pentru țară.

Citește și: Accident rutier în Slatina: un pieton rănit, șofer testat negativ pentru alcool