Sorin Grindeanu: PSD nu va vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Grindeanu, urând „drum bun împreună” noii majorităţi „USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament”.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorn Grindeanu.

Acesta susţine că 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate.

„Noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi atunci le urăm drum bun împreună!”, a mai scris Grindeanu în mesaj.

Discuţiile pe tema bugetului în comisiile comune de buget-finanţe din cele două Camere s-au blocat miercuri.

Amendamentul PSD la bugetul Ministerului Muncii, care cuprinde măsurile din pachetul social, în valoare de 1,1 miliarde lei, nu a trecut la vot, fiind înregistrat acelaşi număr de voturi de două ori.

