Iranul vrea să pună capăt războiului, Trump se opune vehement: „Condițiile nu sunt bune!“

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat sâmbătă pentru NBC News că nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilităţii acestei ţări de a face acest pas.

„Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu vreau să îl închei pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni“, a spus Trump. Când a fost întrebat care ar fi condiţiile unui potenţial acord pentru a pune capăt războiului, preşedintele a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”. Însă a fost de acord că un angajament din partea Iranului de a renunţa complet la orice ambiţii nucleare ar face parte din acesta.

Într-un interviu telefonic amplu, de aproape 30 de minute, acordat NBC News, preşedintele a mai spus că lucrează împreună cu alte ţări la un plan de securizare a Strâmtorii Ormuz, pe fondul creşterii preţurilor globale la petrol, şi a respins îngrijorările americanilor cu privire la creşterea preţurilor la benzină.

Preşedintele a pus, de asemenea, la îndoială faptul că noul lider suprem al Iranului „mai este în viaţă”.

Trump a mărturisit că a fost „surprins” de faptul că Iranul a decis să atace alte ţări din Orientul Mijlociu ca răspuns la operaţiunea americano-israeliană. El a mai spus că atacurile SUA asupra Insulei Kharg de sâmbătă au „distrus complet” cea mai mare parte a insulei.

„Dar s-ar putea să o mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracţiei”, a adăugat el, conform ȘtirileProTv.

Trump se îndoieşte că noul lider al Iranului este în viaţă

În discuţia cu NBC, preşedintele american a pus la îndoială că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viaţă, după ce acesta nu a apărut în faţa camerelor de filmat, joi, pentru a face prima declaraţie în calitate de lider al Iranului.

„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a spus Trump. „Am auzit că nu mai este în viaţă, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru ţara sa, şi anume să se predea”, a adăugat Trump, deşi a calificat ştirea despre moartea sa drept „un zvon”.

Pe de altă parte, Trump a refuzat să spună dacă există un anumit lider iranian pe care ar dori să-l vadă preluând funcţia de lider suprem, afirmând în schimb: „Avem oameni în viaţă care ar fi lideri minunaţi pentru viitorul ţării”.

Trump, surprins de acţiunile Iranului

Şeful Casei Albe a mai declarat sâmbătă că aliaţii SUA din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Arabia Saudită, „au fost extraordinari” şi că „au fost atacaţi fără motiv”.

„Am fost foarte surprins”, a mărturisit Trump referitor la faptul că Iranul a vizat alte ţări din Orientul Mijlociu, adăugând că a fost „cea mai mare surpriză pe care a avut-o în toată această situaţie”.

Conform unei analize a NBC News, Iranul a lansat drone către ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv cele menţionate de Trump, plus Bahrain şi Kuweit, ţintind infrastructura petrolieră, centrele logistice şi sediile guvernamentale.

SUA nu publică date privind numărul de drone cu care se confruntă sau pe care le interceptează, dar datele din Emiratele Arabe Unite arată că, până la 10 martie, 1.475 de vehicule aeriene fără pilot au fost lansate către această ţară.

