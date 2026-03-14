Trump: Obiectivele SUA şi ale Israelului în Iran „ar putea fi puţin diferite”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că obiectivele Statelor Unite şi ale Israelului în Iran „ar putea fi puţin diferite”, în timp ce războiul SUA-Israel cu Iranul a intrat în a treia săptămână.

„Ei bine, cred că ar putea fi puţin diferite, presupun; este o ţară diferită de a noastră. Dar el vă va spune că nu a existat niciodată o putere precum puterea Statelor Unite”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One.

Întrebat de reporteri dacă vorbeşte zilnic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele a răspuns: „Vorbesc cu el des”.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Israelul afirmă că a continuat să lovească Iranul şi în cursul serii de vineri, ora locală, inclusiv puncte de control ale securităţii iraniene în Teheran, clădiri guvernamentale şi depozite de armament militar.

Citește și: Un muncitor a murit după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el când săpa un canal la 4 metri adâncime