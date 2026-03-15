Gardienii Revoluţiei din Iran au promis că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia săptămână, scrie BBC.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este încă în viaţă, vom continua cu toată puterea noastră să-l vânăm şi să-l ucidem”, au scris gardienii pe site-ul lor, Sepah News.

Duminică, ministrul turc de Externe Hakan Fidan a declarat într-un interviu acordat Associated Press că, atât timp cât Netanyahu rămâne premier, Israelul va continua să identifice „un inamic” în regiune pentru a-şi promova agenda politică.

„Atât timp cât Netanyahu este acolo, (Israelul) va identifica mereu pe cineva drept inamic”, a spus el. „Pentru că au nevoie de asta pentru a-şi promova propria agendă. Dacă nu ar fi Turcia, ar alege o altă ţară din regiune”, a adăugat şeful diplomaţiei turce, citat de Antena3CNN.

IDF: Iranul a lansat rachete asupra Israelului

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că Iranul a lansat rachete asupra Israelului.

Se precizează că sistemele defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea și că un mesaj de precauție a fost trimis pe telefoanele mobile din zonele afectate.

Acesta avertizează cetățenii să intre în spațiile protejate și să rămână acolo până la o nouă notificare.

