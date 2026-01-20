Donald Trump continuă provocările cu postări și poze false în care apare anexând Groenlanda, Canada și Venezuela

Preşedintele american Donald Trump a postat marţi pe platforma sa de socializare Truth Social o imagine, generată cel mai probabil cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei, informează TVR.

În imagine, care seamănă mai degrabă cu o carte poştală, Trump este însoţit de vicepreşedintele JD Vance şi de secretarul de stat Marco Rubio, iar în apropiere este un afiş pe care scrie „GROENLANDA – TERITORIU SUA ÎNFIINŢAT ÎN 2026”.

Imagini înșelătoare, create cu AI

Tot marţi, Trump a publicat o altă imagine falsă cu el, cel mai probabil realizată tot cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, în care pare că s-a întâlnit cu lideri europeni în Biroul Oval.

Astfel, potrivit imaginii, Trump stă aşezat la Resolute Desk – emblematicul birou din lemn de stejar, un cadou din partea Reginei Victoria pentru preşedintele american Rutherford B. Hayes în 1880, construit din lemnul navei britanice HMS Resolute, un simbol al prieteniei SUA-Regatul Unit -, iar în faţa lui stau aşezaţi pe scaune opt lideri europeni.

În spatele lui Trump poate fi observată o hartă care pare că înfăţişează steagul american suprapus peste teritoriile Canadei, Groenlandei şi Venezuelei.

Printre liderii europeni pot fi observaţi preşedinţii Franţei, Finlandei şi Ucrainei, Emmanuel Macron, Alexander Stubb şi respectiv Volodimir Zelenski, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni şi, oarecum bluraţi, cancelarul german Friedrich Merz şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

