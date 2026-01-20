Două persoane și-au pierdut viața într-un accident provocat de un șofer care a intrat pe contrasens

Un bărbat şi o femeie şi-au pierdut viaţa luni, într-un grav accident rutier care a avut loc pe DN 7, în localitatea Simeria Veche, între Orăştie şi Deva.

„Astăzi, în jurul orei 17.50, un grav accident rutier s-a produs pe DN 7, pe raza localităţii Simeria Veche. Din primele cercetări, se pare că un bărbat în vârstă de 62 de ani, din municipiul Orăştie, care conducea un autoturism pe DN 7, din direcţia Orăştie-Deva, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, pătrunzând pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani, din localitatea Şibot, judeţul Alba”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma impactului violent, a rezultat decesul șoferului de 62 de ani, precum şi al unei pasagere, de 66 de ani, aflată în autoturismul lovit. De asemenea, şoferul de 66 de ani a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul rutier.

Traficul rutier a fost oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.

