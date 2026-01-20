Șofer de TIR, proiectat prin parbriz după ce a lovit două mașini parcate

Un șofer a murit în această dimineață după ce TIR-ul pe care îl conducea a părăsit carosabilul, a lovit două autoturisme parcate și s-a răsturnat în șanț. Accidentul s-a produs pe Centura municipiului Lugoj, în județul Timiș.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07.45. La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

În accident au fost implicate un autotren, în care se afla doar șoferul, și două autoturisme parcate.

În urma impactului violent, conducătorul auto a fost proiectat prin parbriz și a rămas inconștient. Medicii au declarat decesul acestuia la fața locului.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

