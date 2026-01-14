Secretarul general al NATO a lăudat România la Parlamentul European

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat marți, 13 ianuarie, în Parlamentul European despre evoluția României și despre temeinicia Alianței, răspunzând întrebărilor europarlamentarului Dan Barna.

În cadrul unei sesiuni cu europarlamentarii grupului Renew Europe, Dan Barna l-a întrebat pe Rutte dacă există riscul dezintegrării NATO și dacă el s-ar putea numi ultimul secretar general al Alianței.

Barna a formulat întrebările astfel: „În urma summitului din 6 ianuarie pe care l-ai menționat în discursul tău, cum evaluează NATO credibilitatea reală a garanțiilor de securitate care se bazează în principal pe proiecțiile forțelor europene, fără angajamentul direct al trupelor Statelor Unite? Mai precis, transferul sarcinii de aplicare către o coaliție din cadrul Alianței riscă să creeze o NATO cu două niveluri, care să încurajeze Rusia să testeze aceste noi limite? Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare este pe buzele tuturor. Auzim despre viitorul NATO și rolul său în mediul academic, în mass-media și, bineînțeles, în politică. Am crescut în România când NATO era doar un vis, apoi a devenit realitate, iar acum văd cum îndoielile și temerile aruncă o umbră asupra acestei realități. Așadar, permiteți-mi să fiu foarte direct: sunteți ultimul secretar general al NATO?”.

Răspunsul lui Rutte și exemplul României

Mark Rutte a răspuns punctual, menționând că nu știe cât timp va ocupa funcția și că succesul NATO nu depinde de persoana sa.

„Nu plănuiam să demisionez deja, dar sunt sigur că va exista un succesor într-o zi. Nu am nicio idee, apropo, cât timp voi fi în această funcție, pentru că nu mi-a spus nimeni, dar nu știi niciodată. Și e nevoie de unanimitate pentru un succesor, dar eu nu am primit un contract sau ceva de genul acesta, așa că nu am nicio idee pentru cât timp am fost numit. Dar m-am bucurat din plin de rol și de job și simt că este foarte important și există mult sprijin, nu pentru mine personal, asta nu e important, ci pentru efortul colectiv, ca NATO. Și sunt atât de fericit – sunteți din România și ceea ce ați menționat – și cred că este total adevărat – că NATO este crucială”, a spus el.

Rutte a făcut referire la schimbările istorice din România: „M-am născut în 1967 și am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Acum România este în UE, România este în NATO. Acestea sunt unele dintre marile evenimente ale istoriei, să nu uităm niciodată ce am traversat împreună și cât de important este”.

Soliditatea NATO și deciziile recente

Secretarul general al Alianței a subliniat importanța consolidării NATO și a deciziilor luate la Summitul de la Haga.

„NATO este puternică și cred că datorită deciziilor de la Haga din timpul Summitului NATO este și mai puternică, pentru că în sfârșit acum am decis să cheltuim ceea ce este necesar ca să ne protejăm, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem colectiv. Și, făcând asta, egalizăm și cheltuielile noastre cu Statele Unite, ceea ce, încă de la Eisenhower, a fost o dezbatere, faptul că SUA cheltuiau cu mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm”, a mai spus el.

