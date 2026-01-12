Șeful de cabinet al lui Benjamin Netanyahu, arestat după ce a încercat să blocheze o anchetă

Poliția israeliană a anunțat duminică arestarea sefului de cabinet al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru presupusa obstrucționare a unei anchete legate, conform presei israeliene, de scurgeri de informații clasificate despre războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Cazul, care îl slăbește pe Benjamin Netanyahu, se referă la un document clasificat prezentat ca provenind de la liderul Hamas, acum decedat, Yahya Sinwar. Textul a fost divulgat ziarului german Bild în timpul războiului din Fâșia Gaza din septembrie 2024, încălcând cenzura militară israeliană.

„Un înalt oficial din cadrul biroului prim-ministrului a fost reținut pentru interogatoriu (…) sub suspiciunea de obstrucționare a unei anchete“, a declarat poliția într-un comunicat, fără a-l numi.

Conform presei israeliene, persoana în cauză este Tzachi Braverman, actualul șef de cabinet al lui Benjamin Netanyahu, care ar urma să devină următorul ambasador al Israelului în Regatul Unit.

Braverman a fost acuzat recent de Eli Feldstein, un fost consilier al lui Netanyahu, că a încercat să obstrucționeze ancheta privind aceste scurgeri de informații.

Conform declarațiilor făcute de Feldstein pentru postul public de televiziune Kan la începutul lunii ianuarie, șeful de cabinet i-ar fi propus să blocheze ancheta.

Benjamin Netanyahu era la curent cu scurgerea de informații

Documentul divulgat publicației Bild sugera că Hamas nu era interesată de un armistițiu cu Israelul sau de un acord de eliberare a ostaticilor, răpiți pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului mișcării palestiniene asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

Această scurgere de informații ar fi fost folosită pentru a susține argumentul guvernului conform căruia doar presiunea militară, nu negocierile, ar asigura eliberarea ostaticilor.

În interviul său cu Kan, Eli Feldstein a afirmat că Benjamin Netanyahu era la curent cu scurgerea de informații, care avea scopul de a mobiliza opinia publică în favoarea războiului.

Potrivit presei israeliene, poliția a efectuat o percheziție la domiciliul lui Braverman duminică. Feldstein, care a fost pus sub acuzare și reținut timp de câteva săptămâni în legătură cu acest caz, urma să fie, de asemenea, interogat din nou în cursul zilei.

Afacerea este cu atât mai răsunătoare cu cât Feldstein este implicat în așa-numitul scandal „Qatargate“, o altă afacere care a pătat imaginea prim-ministrului. Feldstein și alți colaboratori ai prim-ministrului sunt suspectați că au fost recrutați de Qatar pentru a-și promova imaginea în Israel.

Monarhia din Golf, care găzduiește conducerea politică a Hamas pe teritoriul său, este unul dintre mediatorii-cheie în negocierile dintre mișcare și Israel.

Duminică, liderul opoziției, Yair Lapid, a cerut suspendarea numirii lui Braverman ca ambasador în Regatul Unit, considerând „inacceptabil“ ca cineva suspectat că „obstrucționează o anchetă serioasă de securitate“ să reprezinte Israelul într-una dintre cele mai importante țări din Europa.

Ministrul de externe, Gideon Saar, a denunțat, în schimb, ceea ce a numit o „vânătoare de vrăjitoare“.

