Donald Trump s-a numit singur „președinte interimar al Venezuelei”

După 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN. Conform fotografiei, liderul de la Casa Albă ar fi „preluat” funcția în luna ianuarie a acestui an.

Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie de către Delta Force din SUA și transportat cu avionul la New York pentru a fi judecat pentru acuzații de trafic de droguri din 2020.

În prima sa apariție în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, Maduro a pledat „nevinovat” pentru toate cele patru capete de acuzare formulate împotriva sa, inclusiv conspirație de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, precum și deținere de mitraliere și dispozitive distructive. Cazul este judecat de Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai experimentați magistrați federali din New York.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, i-a spus Maduro judecătorului federal Alvin Hellerstein, în timpul audierii desfășurate la New York.

Conducerea Venezuelei a fost preluată de Delcy Rodriguez. Aceasta a depus luni, 5 ianuarie, jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării.

Totuși, Statele Unite intenţionează să „dicteze” – până la noi ordine – deciziile autorităţilor din Venezuela şi să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă „nedeterminată”, a anunţat administraţia Trump.

„Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile interimare, iar Statele Unite vor continua să le dicteze deciziile”, a anunţat într-o conferinţă de presă o purtăroare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

