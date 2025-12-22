Opozitia strânge semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan

După ce duminică, 21 decembrie, Nicușor Dan a vorbit despre organizarea unui referendum și posibilitatea ca CSM „să plece de urgență”, opoziția pregătește suspendarea președintelui. Oficialul de la Cotroceni este acuzat că a încălcat separația puterilor în stat.

Ninel Peia, parlamentar suveranist din opoziție, membru al Grupului „PACE-Întâi România” a inițiat demersul. Politicianul vrea să strângă 155 de semnături, astfel încât suspendarea să poate fi supusă la vot și eventual, organizarea referendumului de demitere a lui Nicușor Dan.

„În ultimele zile, s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistraților și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Aceste acțiuni contravine prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept.

Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție.

Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției (art. 133). Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale”, se arată în documentul inițiat de către Ninel Peia.

Totodată, demersul este explicat prin:

„Motive

I. Atacuri asupra independenței justiției

1) Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM.

2) Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat.

3) Acțiunile sale generează presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.

II. Încălcarea principiului separației puterilor în stat

1) Președintele a încercat să influențeze decizii legislative și judiciare, depășind rolul său de mediator.

2) Astfel de ingerințe destabilizează echilibrul puterilor și creează un precedent periculos pentru democrația românească.

III. Încălcarea Constituției și atribuțiilor prezidențiale

1) Conform art. 80 alin. (2) și art. 95 din Constituție, Președintele trebuie să vegheze la respectarea Constituției și să medieze între puterile statului.

2) Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului.

Având în vedere gravitatea faptelor și consecințele lor asupra statului de drept și funcționării instituțiilor publice, solicităm suspendarea din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituția României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoștința Președintelui și să fie organizat un referendum conform prevederilor legale”.

Ce a declarat președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică, că va iniția în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraților, cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? și, dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgență”.

Președintele a arătat că, în esență, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraților arată că există o categorie de magistrați, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci care acționează în interesul unui grup pe care îl constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea, de multe ori, discreționară a acestui grup de persoane.

El a mai transmis că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au făcut pe criterii de obediență față de acest grup care conduce sistemul de justiție și nu pe criterii de profesionalism”.

Diverși juriști din România au sugerat că acțiunea lui Nicușor Dan este un derapaj anticonstituțional.

