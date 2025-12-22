Doi răniți după ce un șofer beat s-a răsturnat cu mașina

Două persoane au fost rănite duminică după ce mașina cu care circulau s-a răsturnat într-un sens giratoriu din Tecuci.

Duminică, în jurul orei 01.46, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier petrecut pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiu.

Un bărbat de 24 de ani, din localitatea Barcea, în timp ce conducea un autoturism dinspre centrul municipiului Tecuci către comuna Drăgănești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, pătrunzând pe scuarul delimitator al sensurilor de deplasare, intrând în coliziune cu sensul giratoriu.

În urma impactului, a rezultat rănirea conducătorului auto și a unui pasager din autoturism, de 25 de ani, din Tecuci.

Rezultatul testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest a indicat valoarea de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la spital, acestuia i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a valorii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

