Cum a evitat președintele Coreei de Sud un „moment Zelenski” la întâlnirea cu Donald Trump

Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, a evitat la limită ceea ce a numit un „moment Zelenski”, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Washington cu teorii ale conspirației de dreapta, dar apoi a reușit să organizeze un summit cu miză mare fără drame nedorite.

Summitul de luni, primul dintre cei doi lideri, a fost în mare măsură ceea ce spera Coreea de Sud, în ciuda începutului său nefavorabil, au declarat oficiali și analiști. Cel mai important, sud-coreenii au evitat cea mai mare teamă a lor: o ambuscadă în Biroul Oval, similară schimbului de replici din februarie, când Trump l-a certat pe ucraineanul Volodimir Zelenski pentru ajutorul acordat de SUA și războiul cu Rusia.

„Disponibilitatea președintelui Lee în Biroul Oval pare să fi mers mai bine decât se aștepta”, a declarat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha din Seul, menționând că Trump și-a exprimat sprijinul pentru abordarea lui Lee față de Coreea de Nord și entuziasmul pentru interacțiunea cu Kim Jong-un.

Rămân semne de întrebare majore cu privire la suma exactă pe care Coreea de Sud o va plăti pentru instalarea a 28.500 de soldați americani, iar multe detalii sunt încă în curs de elaborare în cadrul acordului tarifar negociat în grabă, care nu a fost încă pus în scris.

Cine n-a citit cărțile lui Trump, să și le cumpere!

Lee a evitat însă orice conflict exploziv, despre care unii observatori se temeau că ar putea fractura public alianța pe termen lung, într-un moment în care Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea de arme nucleare și rachete balistice și își adâncește legăturile cu Rusia.

Lee și Trump au întreținut o atmosferă prietenoasă și reciproc flatantă, trecând cu vederea problemele delicate din domeniul comerțului și apărării și dezamorsând un potențial conflict legat de criza politică din Coreea de Sud din decembrie.

Cu doar câteva ore înainte de întâlnirea celor doi la Casa Albă, luni, Trump a scris o postare pe rețelele sociale în care spunea „CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? Pare a fi o epurare sau o revoluție” și a spus că va discuta problema cu Lee.

„Înainte să mă întâlnesc astăzi cu președintele Trump, acesta a postat pe Truth Social o postare foarte amenințătoare”, a spus Lee râzând la un eveniment organizat după summit la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Personalul meu era îngrijorat că ne-am putea confrunta cu un moment Zelenski”, a spus Lee. „Dar știam deja că nu mă voi confrunta cu o astfel de situație. Asta pentru că citisem cartea președintelui Trump, «Arta tranzacției»”.

Lingușire și cuvinte calde

Trump și-a relaxat tonul și a descris comentariile sale anterioare drept o potențială „neînțelegere” și „zvon” după ce Lee a explicat că anchetatorii au efectuat un raid limitat la partea coreeană a unei baze operate în comun cu SUA în legătură cu criza politică.

Biroul lui Lee a declarat că nu a mai adus în discuție acest lucru în cadrul discuțiilor lor private.

În loc de o ciocnire dramatică, lingușirea și cuvintele calde au dominat conversația din Biroul Oval, unde cei doi au stat de vorbă despre „relația bună” a lui Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un.

„Summitul s-a încheiat fără dramă”, a declarat Cheong Seong-chang, vicepreședinte al Institutului Sejong din Seul. Însă, faptul că lucrurile rămân vagi înseamnă că Coreea de Sud a avut propriile obiective politice care nu au fost abordate, inclusiv solicitări de aprobare din partea SUA pentru retratarea combustibilului nuclear și revizuirea legislației americane privind construcția navală, a remarcat Cheong.

Citește și: România cere CE și statelor vecine să accelereze creșterea capacității de interconectare pentru electricitate